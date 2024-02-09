Описание приготовления:

Творожные кексы получаются плотными и воздушными одновременно. Одного кекса с головой хватит, чтобы утолить чувство голода надолго. Ну а если вы добавите в тесто творог, то ваша выпечка получится не только вкусной, но и полезной!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Мука Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Творог 100 Грамм (любой жирности)

Яйцо 1 Штука

Масло сливочное 60 Грамм

Шоколад 40 Грамм (молочный или черный)

Сахар 5 Ст. ложек

Соль 1 Щепотка

Мука пшеничная 70 Грамм

Разрыхлитель 3 Грамма

Количество порций 3

Калорийность

361 ккал

Калорийность

7 г

Белки

18 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожные кексы с шоколадной крошкой»

Подготовьте указанные ингредиенты. Творог можно использовать любой жирности, как и сливочное масло.

Вбейте куриное яйцо в глубокую емкость, всыпьте сахар и соль. Взбейте все венчиком.

Натрите шоколад на терке в крошку и добавьте в емкость.

Растопите сливочное масло и влейте его в емкость, тщательно все перемешайте.

Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель, вмешайте их в жидкую массу.

Выложите тесто в формочки для кексов и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекайте примерно 25-30 минут до румяности. Затем извлеките кексы и дайте им остыть.

Присыпьте кексы сахарной пудрой или разноцветной присыпкой, подайте к столу с напитками.