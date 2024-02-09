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Творожные кексы с шоколадной крошкой

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Творожные кексы с шоколадной крошкой

Описание приготовления:

Творожные кексы получаются плотными и воздушными одновременно. Одного кекса с головой хватит, чтобы утолить чувство голода надолго. Ну а если вы добавите в тесто творог, то ваша выпечка получится не только вкусной, но и полезной!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Мука Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 100 Грамм (любой жирности)
  • Яйцо 1 Штука
  • Масло сливочное 60 Грамм
  • Шоколад 40 Грамм (молочный или черный)
  • Сахар 5 Ст. ложек
  • Соль 1 Щепотка
  • Мука пшеничная 70 Грамм
  • Разрыхлитель 3 Грамма

Количество порций 3

Калорийность

361 ккал

Калорийность

7 г

Белки

18 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожные кексы с шоколадной крошкой»

Творожные кексы с шоколадной крошкой

Подготовьте указанные ингредиенты. Творог можно использовать любой жирности, как и сливочное масло.

Творожные кексы с шоколадной крошкой

Вбейте куриное яйцо в глубокую емкость, всыпьте сахар и соль. Взбейте все венчиком.

Творожные кексы с шоколадной крошкой

Натрите шоколад на терке в крошку и добавьте в емкость.

Творожные кексы с шоколадной крошкой

Растопите сливочное масло и влейте его в емкость, тщательно все перемешайте.

Творожные кексы с шоколадной крошкой

Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель, вмешайте их в жидкую массу.

Творожные кексы с шоколадной крошкой

Выложите тесто в формочки для кексов и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Творожные кексы с шоколадной крошкой

Выпекайте примерно 25-30 минут до румяности. Затем извлеките кексы и дайте им остыть.

Творожные кексы с шоколадной крошкой

Присыпьте кексы сахарной пудрой или разноцветной присыпкой, подайте к столу с напитками.

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