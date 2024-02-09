Описание приготовления:
Творожные кексы получаются плотными и воздушными одновременно. Одного кекса с головой хватит, чтобы утолить чувство голода надолго. Ну а если вы добавите в тесто творог, то ваша выпечка получится не только вкусной, но и полезной!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Мука Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Творог 100 Грамм (любой жирности)
- Яйцо 1 Штука
- Масло сливочное 60 Грамм
- Шоколад 40 Грамм (молочный или черный)
- Сахар 5 Ст. ложек
- Соль 1 Щепотка
- Мука пшеничная 70 Грамм
- Разрыхлитель 3 Грамма
Количество порций 3
Калорийность
361 ккал
Калорийность
7 г
Белки
18 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожные кексы с шоколадной крошкой»
Подготовьте указанные ингредиенты. Творог можно использовать любой жирности, как и сливочное масло.
Вбейте куриное яйцо в глубокую емкость, всыпьте сахар и соль. Взбейте все венчиком.
Натрите шоколад на терке в крошку и добавьте в емкость.
Растопите сливочное масло и влейте его в емкость, тщательно все перемешайте.
Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель, вмешайте их в жидкую массу.
Выложите тесто в формочки для кексов и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекайте примерно 25-30 минут до румяности. Затем извлеките кексы и дайте им остыть.
Присыпьте кексы сахарной пудрой или разноцветной присыпкой, подайте к столу с напитками.