Следует знать, чтобы не выбросить дорогой продукт: нужно ли варить креветки, купленные в магазине

Непревзойденный вкус делают креветки настоящим подарком на кухне. Этот ингредиент приложение для большого количества праздничных блюд. КУЛИНАРНЫЙ ГИД От супов до экзотических жареных блюд – креветки всегда находят свое достойное место на столах всего мира. Вот почему следует точно знать, как правильно их готовить. 24 Канал собрал подборку полезных советов, которые пригодятся каждой хозяйке. Интересно Попробуете раз – будете готовить всегда: особый рецепт куриных голеней с кукурузой Нужно ли варить креветки из магазина По общему правилу, такие креветки нужно варить. Конечно, если иное не указано на упаковке. В зависимости от производителя и вида креветок их предварительно обрабатывают и подготавливают к варке. Но все равно в большинстве случаев – это полуфабрикат, нуждающийся в приготовлении.

Невероятный вкусник / Фото unsplash

Как правильно варить креветки

Вымойте креветки под холодной проточной водой, удалите черенки. Кастрюлю с водой доведите до кипения. Добавьте соль по вкусу (примерно 1 – 2 чайные ложки на литр воды).

Положите креветки в кипящую воду. Варите их всего 2 – 3 минуты, пока они не изменят цвет. Следите, чтобы не переварить, так как это может сделать их жестким и сухим. Сразу после варки переложите креветки в миску с холодной водой или ледяным бассейном для остановки процесса варки.

С чем можно совмещать креветки

Сливочное масло и чеснок – лучшие компаньоны для креветок. Этот вариант не только вкусен, но и быстр в приготовлении. Также можно использовать петрушку или кориандр. Также они прекрасно вкушают с добавлением мелко нарезанного перца чили. Креветки прекрасно сочетаются с рисом, ананасами, апельсинами, а также лососем и другими морепродуктами.

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