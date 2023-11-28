Следует знать, чтобы не выбросить дорогой продукт: нужно ли варить креветки, купленные в магазине

Невероятный вкусник / Фото unsplash
Как правильно варить креветки
Вымойте креветки под холодной проточной водой, удалите черенки. Кастрюлю с водой доведите до кипения. Добавьте соль по вкусу (примерно 1 – 2 чайные ложки на литр воды).
Положите креветки в кипящую воду. Варите их всего 2 – 3 минуты, пока они не изменят цвет. Следите, чтобы не переварить, так как это может сделать их жестким и сухим. Сразу после варки переложите креветки в миску с холодной водой или ледяным бассейном для остановки процесса варки.
С чем можно совмещать креветки
Сливочное масло и чеснок – лучшие компаньоны для креветок. Этот вариант не только вкусен, но и быстр в приготовлении. Также можно использовать петрушку или кориандр. Также они прекрасно вкушают с добавлением мелко нарезанного перца чили. Креветки прекрасно сочетаются с рисом, ананасами, апельсинами, а также лососем и другими морепродуктами.
Обратите внимание: как приобрести качественную кофе.