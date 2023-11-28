На носу сезон семейных праздников, а это значит, что пора обновлять меню. На новогоднем столе, я решила, в этом году не будет ни одного советского блюда. Оливье заменю теплым салатом с печенью, а «Мимозу» — карнавальным рулетом. От такой перестановки, поверьте, стол менее ярким не станет. Зато на лицах гостей гарантированно заиграет улыбка. Рыбная закуска на крекерах — тоже что-то новенькое!

Вообще, нужно активно внедрять крекеры в праздничное меню. Это идеальная основа для любого канапе. Но лучше всего сочетать такое соленое печенье с консервированной рыбой. Сейчас я расскажу, какая комбинация гарантированно выстрелит!

Что приготовить на аперитив: рыбная закуска на крекерах

Для приготовления такой закуски запаситесь заранее упаковкой соленых крекеров. Это должно быть тонкое, но широкое печенье, которое удобно выкладывать в форму. Об остальных ингредиентах вы узнаете в списке ниже.

Ингредиенты

Крекер18 шт. Килька200 г Твердый сыр50 г Яйцо3 шт. Майонез5 ст. л. Паприка0,5 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Зеленый лук10 г

Приготовление

Первым делом натрите твердый сыр на мелкой терке. Добавьте к нему 3 ст. л. майонеза и перемешайте. Яйца предварительно сварите вкрутую. Остудите их и очистите от кожуры. Отделите белки от желтков. Белки натрите на средней терке, добавьте к ним 2 ст. л. майонеза и немного соли. Перемешайте. Желтки также натрите, но оставьте их для украшения. К кильке в томате добавьте щепотку паприки. Разомните рыбу.В прямоугольной форме выложите слой крекеров. Далее разровняйте слой сыра. Снова крекеры. Теперь выложите кильку, белок и опять крекеры. Посыпьте всё желтком и украсьте луком.

Дайте закуске настояться в холоде минимум 2 часа. Но лучше вообще отправить ее на ночь в холодильник. От такой заготовки не откажешься, особенно когда гости на пороге. Нарезайте закусочный тортик ромбами или квадратами и подавайте к столу холодным. Язык проглотишь!