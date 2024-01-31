К вареникам или другим блюдам: как приготовить закарпатский грибной соус

Лесное мясо – так называют грибы в Украине. С ними варят супы, начиняют ими вареники и голубцы, жарят их с луком и тушат в сливках. А еще из грибов готовят вкуснейшие соусы.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сегодня мы приготовим ароматную грибную поливку – так, как это делают на Закарпатье. Тамошние жители разбираются в грибах, как никто другой, и научились их заготавливать разными способами, чтобы лакомиться ими круглый год.

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Грибная поливка по-закарпатски

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 грамм белых сушеных грибов;

– 4 – 5 луковиц;

– 2 столовые ложки муки;

– лавровый лист, душистый перец горошком, черный перец, соль на ваш вкус.

Приготовление:

Грибы необходимо промыть под проточной водой, после этого замочить на 2 – 3 часа или лучше на ночь. Замоченные грибы следует проварить в немного подсоленной воде 1 час. Очищенный лук нарежьте мелкими кубиками. Положите лук на сковородку и тушите до состояния полупрозрачности. Отваренные грибы соедините на сковороде с луком. Влейте туда немного воды, в которой варились грибы и добавьте специи. Варите смесь 20 минут. На сухую разогретую сковороду насыпьте муку. Постоянно помешивая, жарьте муку, пока она не станет желтовато-кремового цвета. Добавьте несколько ложек бульона и тщательно размешайте смесь, чтобы разбить комочки. Соедините муку и грибы и тщательно все смешайте. Проварите поливку 20 минут – она должна получить консистенцию густого соуса. При необходимости добавьте воду или муку, чтобы получить желаемую густоту.

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