Описание приготовления:
Для более яркого вкуса вы можете использовать различные специи, например добавить в кляр паприку, травы, сушеный чеснок. Подавать к столу луковые кольца можно с белым чесночным или томатным соусом. Надеюсь вам понравится этот простой, но очень вкусный вариант закуски.
Основной ингредиент: Овощи / Лук / Репчатый лук Блюдо: Закуски / Блюда в кляре
Состав / Ингредиенты:
- Лук репчатый 2 Штуки
- Мука пшеничная 2 Ст. ложки
- Яйца 1 Штука
- Масло растительное 200 Миллилитров
- Вода 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
358 ккал
Калорийность
2 г
Белки
35 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лук в кляре к пиву»
Подготовьте ингредиенты: лук, муку, яйцо, масло и соль.
Очистите репчатый лук и сполосните, просушите. Нарежьте лук кольцами, после разберите все луковые кольца на отдельные колечки. Параллельно поставьте на плиту сотейник с растительным маслом, пусть оно пока разогревается.
В глубокой миске при помощи блендера взболтайте яйцо и три ложки воды.
Добавьте к яйцам две столовые ложки пшеничной муки. Снова все взболтайте.
Получается кляр, который мы будем использовать для приготовления луковых колец.
В отдельной глубокой миске соедините лук и оставшиеся две ложки пшеничной муки, щепотку соли. Хорошенько все стряхните, чтобы каждое луковое кольцо покрылось мукой.
После муки окуните каждое кольцо в кляр и переложите в горячее масло.
Жарьте луковые кольца в масле по 15-20 секунд с каждой стороны.
Излишки масла уберите при помощи кухонных бумажных полотенец. Готовую закуску подавайте к столу.
Приятного аппетита!