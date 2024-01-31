Описание приготовления:

Для более яркого вкуса вы можете использовать различные специи, например добавить в кляр паприку, травы, сушеный чеснок. Подавать к столу луковые кольца можно с белым чесночным или томатным соусом. Надеюсь вам понравится этот простой, но очень вкусный вариант закуски.

Основной ингредиент: Овощи / Лук / Репчатый лук Блюдо: Закуски / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

Лук репчатый 2 Штуки

Мука пшеничная 2 Ст. ложки

Яйца 1 Штука

Масло растительное 200 Миллилитров

Вода 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

358 ккал

Калорийность

2 г

Белки

35 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лук в кляре к пиву»

Подготовьте ингредиенты: лук, муку, яйцо, масло и соль.

Очистите репчатый лук и сполосните, просушите. Нарежьте лук кольцами, после разберите все луковые кольца на отдельные колечки. Параллельно поставьте на плиту сотейник с растительным маслом, пусть оно пока разогревается.

В глубокой миске при помощи блендера взболтайте яйцо и три ложки воды.

Добавьте к яйцам две столовые ложки пшеничной муки. Снова все взболтайте.

Получается кляр, который мы будем использовать для приготовления луковых колец.

В отдельной глубокой миске соедините лук и оставшиеся две ложки пшеничной муки, щепотку соли. Хорошенько все стряхните, чтобы каждое луковое кольцо покрылось мукой.

После муки окуните каждое кольцо в кляр и переложите в горячее масло.

Жарьте луковые кольца в масле по 15-20 секунд с каждой стороны.

Излишки масла уберите при помощи кухонных бумажных полотенец. Готовую закуску подавайте к столу.

Приятного аппетита!