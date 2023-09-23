Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кабачки с острым перцем на зиму. Если хотите сделать закуску более острой, то не убирайте семена из острого перца.

Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Кабачок 400 Грамм

Вода По вкусу (сколько войдет в банку)

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 1 Чайная ложка

Лавровый лист 1 Штука

Гвоздика 1 Штука (бутон)

Душистый перец 1 Штука

Черный перец горошком 4 Штуки

Уксус 9% 2 Ст. ложки

Острый перец 2 Штуки

Количество порций 4

Калорийность

103 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кабачки с острым перцем на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Нарежьте кабачок четвертинками, острый перец кольцами, а чеснок очистите от шелухи.

Выложите все в чистую стерилизованную банку.

Влейте горячую воду, прикройте крышкой и оставьте на 5-10 минут.

Слейте воду из банки в ковшик, добавьте соль, сахар и все специи. Доведите до кипения 1 минуту, в конце влейте уксус.

Влейте горячий маринад обратно в банку.

Герметично закатайте банку. Переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное место на хранение. Кабачки с острым перцем на зиму готовы!