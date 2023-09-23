Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кабачки с острым перцем на зиму. Если хотите сделать закуску более острой, то не убирайте семена из острого перца.
Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Кабачок 400 Грамм
- Вода По вкусу (сколько войдет в банку)
- Сахар 1 Ст. ложка
- Соль 1 Чайная ложка
- Лавровый лист 1 Штука
- Гвоздика 1 Штука (бутон)
- Душистый перец 1 Штука
- Черный перец горошком 4 Штуки
- Уксус 9% 2 Ст. ложки
- Острый перец 2 Штуки
Количество порций 4
Калорийность
103 ккал
Калорийность
3 г
Белки
1 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кабачки с острым перцем на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Нарежьте кабачок четвертинками, острый перец кольцами, а чеснок очистите от шелухи.
Выложите все в чистую стерилизованную банку.
Влейте горячую воду, прикройте крышкой и оставьте на 5-10 минут.
Слейте воду из банки в ковшик, добавьте соль, сахар и все специи. Доведите до кипения 1 минуту, в конце влейте уксус.
Влейте горячий маринад обратно в банку.
Герметично закатайте банку. Переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное место на хранение. Кабачки с острым перцем на зиму готовы!