Салат «Дамский» удивил всех. Неожиданно вкусное сочетание таких известных продуктов

Готовить салаты — это тяжкий труд. С данным высказыванием не согласится множество кулинаров, так как салаты для них считаются довольно простой нишей блюд. Однако, стоит только добавить в салат неправильный компонент, как он становится невкусным.

В салатах важно соблюдать правильные пропорции и не допускать несовместимых ингредиентов. Иначе блюдо не получится вкусным.

Можно готовить только проверенные салаты, например, Оливье. Но, иногда хочется новшеств на столе. Поэтому мы хотим дать рецепт салата “Дамский”.

Ингредиенты для салата “Дамский”:

творог — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 3 ст.л.;

укроп — пучок;

крабовые палочки — 400 г;

майонез — 2 ст.л.;

помидоры — 400 г;

соль — ⅓ ч. л.

Приготовление салата “Дамский”:

Смешиваем между собой творог и сметану, солим компоненты. Пропускаем через пресс зубчики чеснока в творожную смесь. Мелко шинкуем укроп, высыпаем в творог, перемешиваем.

Творожную массу распределяем по форме ровным слоем.

Диаметр формы примерно 25 см. Нарезаем маленьким кубиком крабовые палочки, выкладываем на творожный слой равномерно.

Слой из крабовых палочек покрываем сеточкой из майонеза. Удаляем у помидор плодоножки и нарезаем маленьким кубиком.

Выкладываем на майонез слой из томатов. Верхушку салата украшаем укропом.

Можно оставить этот салат на пропитку в холодильнике. Но, это не обязательный этап в рецепте.

Рекомендуем сразу подавать салат к столу.