Кабачки в остром соусе: рецепт вкусной закуски на зиму

Из приведенного в рецепте количества ингредиентов выходит три литра закуски.
Урожай кабачков в этом году выдался на славу, а по-летнему теплый сентябрь способствовал тому, что они цветут и дозревают до сих пор. Если не знаете, чего бы еще вкусненького приготовить из них, рекомендуем обратить внимание на рецепт из блога «Домашняя консервация» и сделать кабачки в остром соусе. Такая закуска станет незаменимой на вашем столе.
Кабачки в остром соусе
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг;
- морковь – 3 шт;
- чеснок – 100 гр;
- уксус 9% – 1 стакан;
- растительное масло – 1 стакан;
- сахар – 1 стакан;
- соль – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Кабачки помыть, нарезать ломтиками или тонкими кружочками. Морковь и чеснок почистить и пропустить через мясорубку.
Для маринада в просторную глубокую посуду влить растительное масло, уксус, положить сахар и соль. Поставить на средний огонь, довести до кипения. Положить туда прокрученную морковку и чеснок, поварить пять минут. Затем добавить в маринад кабачки и с момента закипания варить 25 минут на небольшом огне. После этого готовые кабачки сразу же разложить в чистые стерилизованные банки и укутать одеялом до полного остывания. Хранить из нужно в темном и прохладном месте.
Из указанного количества ингредиентов получается три литра закуски.
Ранее Фокус писал, как приготовить кетчуп из кабачков.