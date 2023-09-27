Кабачки в остром соусе: рецепт вкусной закуски на зиму

Из приведенного в рецепте количества ингредиентов выходит три литра закуски.

Урожай кабачков в этом году выдался на славу, а по-летнему теплый сентябрь способствовал тому, что они цветут и дозревают до сих пор. Если не знаете, чего бы еще вкусненького приготовить из них, рекомендуем обратить внимание на рецепт из блога «Домашняя консервация» и сделать кабачки в остром соусе. Такая закуска станет незаменимой на вашем столе.

Кабачки в остром соусе

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг;

морковь – 3 шт;

чеснок – 100 гр;

уксус 9% – 1 стакан;

растительное масло – 1 стакан;

сахар – 1 стакан;

соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Кабачки помыть, нарезать ломтиками или тонкими кружочками. Морковь и чеснок почистить и пропустить через мясорубку.

Для маринада в просторную глубокую посуду влить растительное масло, уксус, положить сахар и соль. Поставить на средний огонь, довести до кипения. Положить туда прокрученную морковку и чеснок, поварить пять минут. Затем добавить в маринад кабачки и с момента закипания варить 25 минут на небольшом огне. После этого готовые кабачки сразу же разложить в чистые стерилизованные банки и укутать одеялом до полного остывания. Хранить из нужно в темном и прохладном месте.

Из указанного количества ингредиентов получается три литра закуски.

Ранее Фокус писал, как приготовить кетчуп из кабачков.