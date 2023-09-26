Скумбрия в томате на зиму — это прекрасный способ заготовки рыбных консервов. После того как вы попробуете домашние консервы, вы больше никогда не захотите покупать такой продукт в магазине. Консервированную скумбрию можно есть сразу или же хранить до зимы. Да и рецепт настолько прост, что справится даже начинающий кулинар.

Состоящая полностью из натуральных ингредиентов, с большим количеством овощей и специй, такая рыбка станет отличным вариантом для быстрого обеда или ужина. Вам остается лишь добавить к ней гарнир из картофеля или отварного риса, и готовое блюдо на вашем столе! Дешево, вкусно и очень питательно! Редакция «Со Вкусом» однозначно рекомендует.

Скумбрия в томате на зиму: моменты приготовления

Можете разморозить скумбрию при комнатной температуре или, если есть время, в основном отделе холодильника. Во втором случае рыба лучше сохранит свою текстуру, вкус и запах. Затем отрежьте хвосты и головы, удалите плавники, сделайте надрезы в области брюшков и хорошенько выпотрошите рыбу. Перед приготовлением тщательно промойте тушки внутри и снаружи и просушите их бумажными полотенцами.

Ингредиенты

Скумбрия2 кг Помидор3 кг Лук700 г Морковь1 кг Сахар200 г Соль3 ст. л. Уксусная эссенция2 ст. л. Лавровый лист4 шт. Подсолнечное масло350 мл Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Томаты промойте под проточной водой и уложите в кастрюлю. Ошпарьте их кипятком, и оставляем на несколько минут. Затем слейте кипяток и налейте холодную воду. После этого с томатов снимите кожуру. Разрежьте каждый пополам, удалите плодоножку. Измельчите овощ в пюре при помощи блендера. Морковь очистите, промойте и натрите на крупной терке. Репчатый лук также очистите, промойте и замочите в холодной воде на 10–15 минут. Затем нашинкуйте его мелкими кубиками. Подготовленную скумбрию уложите в кастрюлю, залейте водой. Далее добавьте соль по вкусу и поставьте кастрюлю на огонь. Доведите воду до кипения, уменьшите огонь и варите рыбу в течение 15 минут. Затем снимите кастрюлю с огня, рыбу выньте на тарелку и оставьте остывать, после чего разрежьте ее на крупные кусочки, отделяя от костей. В глубокую жаропрочную миску выложите томатное пюре, лук и морковь, добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте и поставьте на огонь. Доведите массу до кипения, уменьшите огонь и варите 1,5 часа, не забывая помешивать, чтобы ничего не пригорало ко дну. По истечении времени выложите в овощи отварную скумбрию, перемешайте и варите всё вместе еще 20 минут. За 10 минут до готовности добавьте лавровый лист и красный перец. По готовности снимите миску с огня, выньте лавровый лист, добавьте уксусную эссенцию и хорошо перемешайте. Готовую скумбрию в томате разложите по стерилизованным банкам и закрутите прокипяченными крышками. Оставьте консервы до полного остывания при комнатной температуре, затем уберите в холодильник или погреб на хранение.

Как видите, приготовить рыбные консервы в домашних условиях без автоклава очень просто. Стоит лишь приобрести максимально свежие продукты и выделить час-полтора времени! А вот как быстро разделать скумбрию на филе, можно прочесть здесь.