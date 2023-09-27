ГлавнаяРецептыИтальянская паляница из украинских продуктов: рецепт фокаччи на все случаи жизни Итальянская паляница из украинских продуктов: рецепт фокаччи на все случаи жизни На чтение: 2 минуты Если вы еще ни разу не пробовали настоящую итальянскую фокаччу – самое время! Ее можно подавать как со специями, так и с разными добавками: оливки, травы, помидоры или даже прошуто. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Фокачча – дрожжевой хлеб, который готовят в Италии к любому столу. Его подают к завтраку, обеду или ужину. Он довольно пресный, поэтому обычно его сдабривают дополнительными ингредиентами, которые насыщают фокачью вкусом и ароматами. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша После выпекания фокачью нарезают порционными кусочками, поливают оливковым маслом и подают на стол. Чтобы и мы могли в любое время полакомиться настоящей итальянской паляницей – давайте готовить ее дома. Рецепт фокаччи Время: 2 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 2 стакана теплой воды; – 2 столовые ложки сухих дрожжей; – 1 чайная ложка соли; – 500 граммов муки; – 2 чайные ложки сахара; – оливковое масло. Дополнительно: – 10 граммов базилика; – 20 граммов лука; – 10 граммов сухого базилика; – 10 миллилитров оливкового масла. Приготовление: В миске соединяем теплую воду, сухие дрожжи и сахар. Перемешиваем венчиком. В отдельной миске совмещаем просеянную муку и соль. Небольшими порциями вмешиваем сухие ингредиенты с опарой и замешиваем однородное тесто. Полим маслом и отправляем его в холодильник на несколько часов под слоем пищевой пленки. Вынимаем тесто, руками формируем лепешку в жаропрочной форме с маслом. Посыпаем специями и нарезанным луком. Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем выпекаться фокачью до готовности. После выпечки смазываем маслом, нарезаем на кусочки и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить белые грибы в сметане по нашему рецепту. Поделитесь с друзьями