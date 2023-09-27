Итальянская паляница из украинских продуктов: рецепт фокаччи на все случаи жизни

Если вы еще ни разу не пробовали настоящую итальянскую фокаччу – самое время! Ее можно подавать как со специями, так и с разными добавками: оливки, травы, помидоры или даже прошуто.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Фокачча – дрожжевой хлеб, который готовят в Италии к любому столу. Его подают к завтраку, обеду или ужину. Он довольно пресный, поэтому обычно его сдабривают дополнительными ингредиентами, которые насыщают фокачью вкусом и ароматами.

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После выпекания фокачью нарезают порционными кусочками, поливают оливковым маслом и подают на стол. Чтобы и мы могли в любое время полакомиться настоящей итальянской паляницей – давайте готовить ее дома.

Рецепт фокаччи

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 стакана теплой воды;

– 2 столовые ложки сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка соли;

– 500 граммов муки;

– 2 чайные ложки сахара;

– оливковое масло.

Дополнительно:

– 10 граммов базилика;

– 20 граммов лука;

– 10 граммов сухого базилика;

– 10 миллилитров оливкового масла.

Приготовление:

В миске соединяем теплую воду, сухие дрожжи и сахар. Перемешиваем венчиком.

В отдельной миске совмещаем просеянную муку и соль. Небольшими порциями вмешиваем сухие ингредиенты с опарой и замешиваем однородное тесто. Полим маслом и отправляем его в холодильник на несколько часов под слоем пищевой пленки.

Вынимаем тесто, руками формируем лепешку в жаропрочной форме с маслом. Посыпаем специями и нарезанным луком.

Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем выпекаться фокачью до готовности.

После выпечки смазываем маслом, нарезаем на кусочки и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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