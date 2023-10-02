Половину лета мы со свекровью боремся за урожай кабачков, а вторую — против него. Шучу, конечно! Просто одариваем выращенными дома овощами друзей, дальних и близких родственников, соседей и коллег. Сестра как-то призналась, что ни разу в этом году не покупала кабачки: готовила из тех, что я ей уделила. Ее любимое блюдо в этом сезоне — кабачки веером на сковороде. Недавно и я их попробовала.

На самом деле об этом рецепте я узнала еще в начале лета: посмотрела, как его готовит мой любимый фуд-блогер. От него же ранее узнала, как заготавливать кабачки по-грузински на зиму. В общем, не зря ездила на дачу ухаживать за капризными пасленовыми!

Как приготовить кабачки веером на сковороде

Да проще простого! Моя бы воля, готовила бы их и на завтрак, и на ужин. Предлагаю вам проверенный рецепт от автора, который вы с легкостью дополните, к примеру, своими любимыми продуктами и специями. Я вот вместо майонеза использую сметану с чесноком. А копченую паприку иногда заменяю прованскими травами. Тоже получается очень вкусно!

Ингредиенты

Кабачок3 шт. Яйцо3 шт. Панировочные сухари3 ст. л. Паприка1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Пшеничная мука3 ст. л. Майонез1 ст. л.

Приготовление

Три крупных кабачка промойте и очистите от кожуры. Сделайте надрезы от хвостика до самого конца. Затем переложите их в глубокую форму, посолите и поперчите по вкусу. В отдельной миске смешайте венчиком яйца с майонезом. В другой миске смешайте панировочные сухари, муку и копченый перец. На широкой сковороде разогрейте подсолнечное масло. Последовательно опустите кабачки веером сначала в мучную смесь, затем в кляр из яиц и майонеза.Обжаривайте кабачки до золотистого цвета. С обеих сторон. Переворачивайте их аккуратно щипцами, чтобы не повредить форму. Готовые кабачки можно подавать к столу даже без гарнира.

Но если вы все-таки хотите сделать трапезу более пестрой, рекомендуем подавать кабачки веером с салатом из свежих овощей, например, греческим. К такому блюду идеально подойдут тефтели с грибным соусом. Пробуйте, а впечатлениями делитесь в комментариях!