Самый острый: как приготовить на зиму соус «Кобра» из помидор

Этот соус идеально подходит для тех, кто любит острые и пикантные приправы.

Есть много рецептов соуса «Кобра», но этот хорош тем, что ничего не нужно варить. Но соус получается жгучим и пикантным. Его можно добавлять к мясу и овощам, а можно им приправлять супы, борщ и рагу. А также его можно использовать как маринад для мяса.

Можно также брать количество ингредиентов на глаз: помидоров в два раза больше, чем болгарского перца, а чеснок и жгучий перец добавить по вкусу. Зелень может быть любой по вашему вкусу: подходит петрушка, кинза, базилик, укроп. Фокус расскажет, как его приготовить.

Соус Кобра

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

болгарский перец – 500 г;

перец чили – 2 шт.;

чеснок (2 головки) – 50 г;

петрушка – 20 г;

базилик – 20 г;

соль – 1 ст. л.;

уксус (9%) – 2 ст. л.

Подготовьте все овощи. Помойте и обсушите перец и помидоры. Помидоры разрежьте на четыре части. Очистите чеснок. У болгарского перца удалите сердцевину с семенами и нарежьте кусками.

У жгучего перца семена оставьте – именно они придают остроту.

Измельчите все овощи в блендре. Добавьте соль и уксус. Хорошо перемешайте и попробуйте. Если чего-то не хватает по вашему вкусу – смело добавляйте.

Разложите соус «Кобра» по подготовленным стерилизованным банкам. Храните соус в холодильнике.

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