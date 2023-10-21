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Осеннее меню из трех блюд – рецепты выходного дня

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Осеннее меню из трех блюд – рецепты выходного дня

Осенью частенько хочется чего-то теплого и сытного. Мы предлагаем остановиться на помидорном супе, ароматных грибах и курочке карри.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подобрал три блюда, которые вы точно сможете с легкостью приготовить на дому и в течение нескольких дней наслаждаться невероятным вкусом домашней еды.

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Тушеные шампиньоны в сливках

  • Время: 30 минут

Ингредиенты:
– 500 граммов шампиньонов;
– 500 граммов жирных коровьих сливок;
– 1 репчатая луковица;
– соль;
– черный молотый перец;
– пажитник;
– тархун.

Приготовление:

  • Нарезаем очищенный лук кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.
  • Очищенные и помытые шампиньоны нарезаем произвольными кусочками и добавляем к луку. Продолжаем обжаривать вместе со специями.
  • Вливаем сливки и перемешиваем. Доводим все до кипения и выключаем огонь.

Приятного аппетита!

Помидорный суп

  • Время: 1 час

Ингредиенты:
– мясо (курятина, телятина, свинина);
– репчатый лук;
– морковь;
– картофель;
– помидоры;
– рис;
– свежая зелень.

Приготовление:

  • Отвариваем мясо, добавляем лавровый лист, соль и чёрный перец.
  • Постоянно во время варки собираем пенку и варим на маленьком огне, тогда у нас будет красивый и прозрачный бульончик.
  • Добавляем нарезанный произвольными кубиками картофель.
  • Жарим нарезанный кубиками лук и морковь и в конце добавляем измельченные помидоры без кожуры, тушим немного все вместе.
  • Добавляем зажарку в суп и сразу промытый рис. Варим все до почти готовности риса.
  • Присыпаем хорошо зеленью, накрываем крышкой и даем настояться, пока рис дойдет до готовности.
  • Подаем со сметаной.

Рис с курицей карри

Время: 60 минут

Ингредиенты:
– 400 миллилитров кокосового молока;
– 100 граммов лука;
– 20 граммов чеснока;
– 20 граммов корня имбиря;
– 150 граммов помидоров;
– перец халапеньо;
– 100 граммов пасты карри;
– 1 килограмм куриного филе;
– кинза;
– оливковое масло;
– сок лимона;
– соль;
– сахар;
– рис басмати (зависит от количества порций).

Приготовление:

  • Тщательно помойте овощи, снимите с них шкурку.
  • Мелко нарежьте овощи и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом.
  • Добавьте к овощам магазинную желтую пасту карри или приготовьте ее своими руками.
  • Чтобы приготовить домашнюю пасту карри вам нужно перебить в однородную массу:
  • 200 г лука, 20 г чеснока, 20 г корня имбиря, 200 г помидоров, перец чили, специи: карри, куркуму, зрию и кориандр.
  • Слегка обжарьте овощи из карри и полейте кокосовым молоком. Тушите все на медленном огне 5 минут.
  • Нарежьте куриное мясо кубиками.
  • В протертый овощной соус выложите нарезанную курицу и тушите до готовности. Не забудьте добавить к курочке лимонный сок, соль, сахар по вашему вкусу.
  • В отдельной кастрюле отварите рис до готовности.
  • Выложите на тарелку рис басмати, сверху курочку карри и обильно посыпьте блюдо рубленой кинзой.

Приятного аппетита!

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