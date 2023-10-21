ГлавнаяРецептыОсеннее меню из трех блюд – рецепты выходного дня Осеннее меню из трех блюд – рецепты выходного дня На чтение: 3 минуты Осенью частенько хочется чего-то теплого и сытного. Мы предлагаем остановиться на помидорном супе, ароматных грибах и курочке карри. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подобрал три блюда, которые вы точно сможете с легкостью приготовить на дому и в течение нескольких дней наслаждаться невероятным вкусом домашней еды. Читайте также Осеннее блюдо за 45 минут: готовим куриные голени с тыквой и фетой Тушеные шампиньоны в сливках Время: 30 минут Ингредиенты: – 500 граммов шампиньонов; – 500 граммов жирных коровьих сливок; – 1 репчатая луковица; – соль; – черный молотый перец; – пажитник; – тархун. Приготовление: Нарезаем очищенный лук кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом. Очищенные и помытые шампиньоны нарезаем произвольными кусочками и добавляем к луку. Продолжаем обжаривать вместе со специями. Вливаем сливки и перемешиваем. Доводим все до кипения и выключаем огонь. Приятного аппетита! Помидорный суп Время: 1 час Ингредиенты: – мясо (курятина, телятина, свинина); – репчатый лук; – морковь; – картофель; – помидоры; – рис; – свежая зелень. Приготовление: Отвариваем мясо, добавляем лавровый лист, соль и чёрный перец. Постоянно во время варки собираем пенку и варим на маленьком огне, тогда у нас будет красивый и прозрачный бульончик. Добавляем нарезанный произвольными кубиками картофель. Жарим нарезанный кубиками лук и морковь и в конце добавляем измельченные помидоры без кожуры, тушим немного все вместе. Добавляем зажарку в суп и сразу промытый рис. Варим все до почти готовности риса. Присыпаем хорошо зеленью, накрываем крышкой и даем настояться, пока рис дойдет до готовности. Подаем со сметаной. Рис с курицей карри Время: 60 минут Ингредиенты: – 400 миллилитров кокосового молока; – 100 граммов лука; – 20 граммов чеснока; – 20 граммов корня имбиря; – 150 граммов помидоров; – перец халапеньо; – 100 граммов пасты карри; – 1 килограмм куриного филе; – кинза; – оливковое масло; – сок лимона; – соль; – сахар; – рис басмати (зависит от количества порций). Приготовление: Тщательно помойте овощи, снимите с них шкурку. Мелко нарежьте овощи и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом. Добавьте к овощам магазинную желтую пасту карри или приготовьте ее своими руками. Чтобы приготовить домашнюю пасту карри вам нужно перебить в однородную массу: 200 г лука, 20 г чеснока, 20 г корня имбиря, 200 г помидоров, перец чили, специи: карри, куркуму, зрию и кориандр. Слегка обжарьте овощи из карри и полейте кокосовым молоком. Тушите все на медленном огне 5 минут. Нарежьте куриное мясо кубиками. В протертый овощной соус выложите нарезанную курицу и тушите до готовности. Не забудьте добавить к курочке лимонный сок, соль, сахар по вашему вкусу. В отдельной кастрюле отварите рис до готовности. Выложите на тарелку рис басмати, сверху курочку карри и обильно посыпьте блюдо рубленой кинзой. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить классический рецепт салата винегрет. Поделитесь с друзьями