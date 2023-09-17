Хачапури на сковороде — это угощение, которое хорошо насыщает, а готовится максимально просто. В подборке есть варианты попроще и посложнее, но все рецепты вполне может реализовать даже начинающий кулинар. Простые ингредиенты, как по волшебству превращаются в безумно аппетитную выпечку. Обязательно готовьте, и радуйте близких!

Ленивые хачапури на сковороде с сыром

Ленивые хачапури на сковороде с сыром обладают не только аппетитным внешним видом, но и неповторимым вкусом. Простую в исполнении выпечку с легкостью приготовит каждый. Сулугуни при отсутствии, заменяем другим хорошо плавящимся сыром, а зелень кладем по собственным предпочтениям.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 100 гр.

Кефир 200 мл.

Яйцо куриное 2 шт.

Сода пищевая ½ ч.л.

Соль 1 щепотка

Масло сливочное 40 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Сыр Сулугуни 200 гр.

Петрушка 20 гр.

Базилик свежий 10 гр.

Шаги 50 мин.

Хачапури на сковороде готовится очень просто. Ознакомившись с рецептурой, выкладываем продукты. В миску наливаем кефир любой жирности. Кладем соду и размешиваем. Даем постоять, чтобы завершилась реакция гашения. Далее разбиваем промытые и высушенные яйца. Объединяем продукты. Чтобы избавиться от соринок и насытить муку кислородом. просеиваем к жидкой субстанции. Вымешиваем. В полученную смесь натираем на терке сыр. Размешиваем. Вымытую зелень избавляем от жестких веточек. Листочки измельчаем и забрасываем в тесто. Сдабриваем солью и перцем. Смешиваем до однородности. Антипригарную сковородку разогреваем. Распускаем половину сливочного масла. Кладем на него тесто и разравниваем по площади сковороды. Убавляем нагрев. Жарим 10-15 минут до золотистости. Верхушка должна схватиться и стать матовой. Доску или плоскую тарелку большего диаметра кладем поверх сковороды. Переворачиваем сковородку. Хачапури окажется на доске или тарелке. В сковороду отправляем остальное сливочное масло и укладываем хачапури румяной стороной вверх. Прикрыв, доводим до готовности. Потребуется 10-15 минут. Румяный хачапури кладем на тарелку. Дополняем блюдо соусами или свежими овощами. Хачапури на сковороде готово! Режем на порции и дегустируем. Приятного аппетита!

Быстрые хачапури на кефире на сковороде

Быстрые хачапури на кефире на сковороде – идеальный рецепт для сытного завтрака или вкусного перекуса. Буквально 15 минут и вкусное угощение на столе. Подкрепившись таким блюдом, голод настигнет нескоро. Хачапури подарит запоминающиеся впечатления и наполнит энергией.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 50 гр.

Кефир – 100 мл.

Яйца куриные – 1 шт.

Соль – щепотка.

Масло сливочное – 15 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Смешав кефир с яйцом и добавив соль, хорошенько взбалтываем. Соли кладем немного, чтобы не испортить изделие. Сыр то же может быть соленым.

Шаг 3. К жидкой смеси натираем на терке сыр и основательно объединяем.

Шаг 4. Просеиваем 50 граммов муки.

Шаг 5. Доводим составляющие до густой консистенции.

Шаг 6. На горячей сковородке распускаем сливочное масло. Выложив тесто, разравниваем по раскаленной поверхности.

Шаг 7. Прикрыв и уменьшив пламя, обжариваем 5 минут. Когда образуется подрумяненная корка, поддеваем лопаткой и переворачиваем. Обжариваем до готовности. При желании доводим хачапури, прикрыв крышкой, чтобы изделие пропарилось.

Шаг 8. Приготовленные быстрые хачапури перемещаем на тарелку. Разрезав на порции, дегустируем.

Шаг 9. По своему усмотрению добавляем зелень и овощи. Приятного аппетита!

Хачапури с сыром и творогом на сковороде

Хачапури с сыром и творогом на сковороде выходит необыкновенно вкусным. Для всех, кто любит несладкие сырники, нежная сырно-творожная текстура блюда станет находкой, а блюдо станет фаворитом. Быстрый рецепт – палочка-выручалочка для тех, кто не может найти время для сытного перекуса.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.л.

Молоко – 100 мл.

Яйца куриные С1– 2 шт.

Творог – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 10 мл.

Масло сливочное – 20 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Зелень – 10 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем продукты. Сыр должен хорошо плавиться. Яйца ополаскиваем и вытираем.

Шаг 2. Взбалтываем яйца с молоком с любым содержанием жира.

Шаг 3. В однородную жидкость кладем творог любой жирности. Перетираем. Если блюдо предназначено не для тех, кто следит за калорийностью блюд, то жирность продуктов выбираем высокую.

Шаг 4. В смесь натираем на терке сыр. Солим и перчим. С солью нужно быть осторожными. Сыр может оказаться довольно соленым.

Шаг 5. Ополоснув зелень, мелко крошим, отправляем к остальным компонентам вместе с мукой. Вымешиваем массу. Сковородку ставим разогреваться, промазав по диаметру маслом. Муки кладем чуть больше или, наоборот, меньше в зависимости от размера яиц, жирности молока и творога, а также влажности муки.

Шаг 6. Выгружаем тесто и разравниваем по прогретой площади, чтобы изделие обжаривалось равномерно. Готовим до золотистости на низком пламени.

Шаг 7. Поддев лепешку, кладем на вторую сторону. Дожариваем изделие пару минут.

Шаг 8. Приготовленный хачапури подаем с пылу с жару.

Шаг 9. Разделив на кусочки, наслаждаемся.

Шаг 10. Выходит невероятно аппетитно. Приятного аппетита!

Хачапури на молоке в домашних условиях

Хачапури на молоке в домашних условиях – выпечка, от которой трудно отказаться. Тянущаяся сырная начинка в тонком тесте покорит вас с первого укуса. Повторить рецепт без труда получится у каждого. Аппетитные лепешки станут для домочадцев любимым воскресным завтраком.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Молоко – 200 мл.

Яйца куриные – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Брынза – 150 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Укроп – по вкусу.

Масло сливочное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем ингредиенты, ознакомившись с рецептурой.

Шаг 2. В высокой чаше соединяем пропущенную через сито муку с разрыхлителем. Солим.

Шаг 3. В середине муки делаем углубление и заливаем молоко и яйцо.

Шаг 4. Объединяем компоненты и сдабриваем растительным маслом.

Шаг 5. Вымешиваем тесто. Если потребуется, подсыпаем муку. Скатываем тесто в ком. Прикрыв салфеткой, отставляем в сторону.

Шаг 6. Собираем составляющие для начинки.

Шаг 7. Трем на терке два вида сыра и объединяем в чаше с яйцом и рубленым укропом.

Шаг 8. Размешиваем ингредиенты.

Шаг 9. Отдохнувшее тесто разрезаем на 6-8 одинаковых кусков.

Шаг 10. Каждый кусок растягиваем или применяем скалку для удобства, формируя круг. В середину укладываем сырную массу.

Шаг 11. Скрепляем краешки в середине. Придавливая, делаем лепешку.

Шаг 12. Прогреваем сухую сковородку на сильном пламени. Укладываем хачапури и поджариваем с двух сторон, уменьшив нагрев.

Шаг 13. Пока обжаривается хачапури, повторяем действия с оставшимися компонентами.

Шаг 14. Горячие изделия пропитываем мягким сливочным маслом.

Шаг 15. Укладываем лепешки в стопку и подаем горячими.

Шаг 16. Сытный завтрак или перекус готов. Приятного аппетита!

ПП хачапури на сковороде

ПП хачапури на сковороде готовится элементарно. Если вы следите за потребляемыми калориями и питаетесь сбалансированно, – это идеальный рецепт для вас. Большое количество белка и минимум углеводов – идеальное сочетание для зожников и тех, кто держит форму.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука рисовая – 40 гр.

Творог – 120 гр.

Яичный белок – 1 шт.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Яичный желток – 1 шт.

Сыр “Моцарелла” – 50 гр.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Промытое яйцо вытираем, разбиваем и разделяем на белок и желток. Стараемся сохранить желток в целостности.

Шаг 2. В чашу кладем творог, посолив, выливаем белок.

Шаг 3. Вымешиваем массу. Далее высыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Шаг 4. Замешиваем тесто, оно практически не будет прилипать к рукам.

Шаг 5. Руками формируем заготовку. Разогреваем антипригарную сковородку и выкладываем “лодочку”. Жарим, прикрыв, на минимальном огне 5 минут.

Шаг 6. Поддев лопаткой, переворачиваем.

Шаг 7. Моцареллу мелко натираем на терке и посыпаем румяную сторону.

Шаг 8. Прикрыв, даем сыру расплавиться в течение 3-х минут. В середине делаем ямку и выливаем желток. Доводим до готовности под крышкой 2 минуты, не давая желтку полностью приготовиться.

Шаг 9. Горячий хачапури кладем на тарелку и посыпаем нашинкованной зеленью.

Шаг 10. Кушаем вкусно и полезно. Приятного аппетита!

Быстрые хачапури из лаваша

Быстрые хачапури из лаваша – вариант для тех, кто не любит возиться с тестом. С рецептом справится даже ребенок. Блюдо получается сочным и максимально аппетитным. Закуска подается в горячем виде, но если ее разогреть, вкусовые качества не изменятся. Хачапури по-прежнему останутся мягкими и вкусными.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Тонкий лаваш – 2 шт.

Творог зернистый – 100 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Сулугуни – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – 20 гр.

Кефир/мацони – 150 мл.

Сыр твердый – 150 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Сулугуни крупно трем на терке.

Шаг 3. Твердый сыр натираем таким же способом.

Шаг 4. Объединяем оба вида сыра с зернистым творогом. Посолив компоненты, активно перемешиваем. Начинка готова.

Шаг 5. Готовим заливку. В высокую чашу разбиваем яйцо и выливаем кефир или мацони. Взболтав компоненты, подсаливаем и перчим.

Шаг 6. На плите размещаем сковородку. Растапливаем половину сливочного масла. Минимизируем нагрев. Укладываем лист лаваша, чтобы концы свисали. В центре размещаем оторванный кусок лаваша для того, чтобы основание было крепким.

Шаг 7. Делим начинку пополам. Половину распределяем по лавашу и выравниваем.

Шаг 8. Оставшийся лист лаваша разрываем произвольно. Укладываем на начинку.

Шаг 9. Поливаем половиной заливки.

Шаг 10. Производим действия еще раз, повторяя слои. Накрываем свисающими краями.

Шаг 11. Когда основание зарумянится, при помощи лопатки поднимаем изделие, кладем оставшееся сливочное масло и переворачиваем хачапури. Готовим под крышкой на минимальной температуре.

Шаг 12. Приготовленный хачапури снимаем со сковородки, кладем на тарелку и режем на части.

Шаг 13. Декорируем рубленой зеленью.

Шаг 14. По своему усмотрению дополняем овощами. Приятного аппетита!

Хачапури с сулугуни на сковороде

Хачапури с сулугуни на сковороде приготовит даже неопытный кулинар. Любители сыра и домашней выпечки останутся в восторге от невероятного угощения. Хачапури отлично подходит для сытного перекуса. Выпечку удобно взять с собой на работу или в поездку.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 400 гр. + для подпыла.

Кефир 3,2% – 200 мл.

Яйца куриные – 2 шт.

Сода – ⅓ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 20 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Сулугуни – 280 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В высокую чашу наливаем нагретый до комнатной температуры кефир. Кладем соль, сахар и питьевую соду. Вводим 1 яйцо. Взбалтываем до объединения ингредиентов.

Шаг 2. Отдельно просеиваем муку и понемногу вводим к жидкой смеси. Наливаем растительное масло и размешиваем ложкой.

Шаг 3. Разделочную доску припыляем мукой, выкладываем тесто и хорошо вымешиваем до эластичного податливого состояния.

Шаг 4. Общий ком скатываем в колбаску и делим на 4 части, каждую из которых скатываем в шарик. Прикрываем и даем отдохнуть 10 минут.

Шаг 5. Крупно натираем на терке сулугуни. Посолив и поперчив, добавляем яйцо. Основательно вымешиваем.

Шаг 6. Из сформированного теста раскатываем лепешку, в центр кладем сырную массу. Защипываем свободные края.

Шаг 7. Заготовку переворачиваем швом вниз и прокатываем скалкой, формируя круглую заготовку. Так поступаем с оставшимися шариками из теста и начинкой. Размещаем сковороду на среднем огне и хорошо прогреваем, выкладываем хачапури на сухую раскаленную поверхность. Жарим под крышкой до румяности с двух сторон.

Шаг 8. Готовые хачапури промазываем топленым или мягким сливочным маслом. Подаем горячими. Приятного аппетита!

Хачапури по-аджарски на сковороде

Хачапури по-аджарски на сковороде выглядят привлекательно, а готовятся проще простого. Если нет времени на приготовление полноценных блюд, это ваш вариант. Хачапури получаются сытными и максимально аппетитными. Приготовив однажды, у вас появится фаворит среди сырной выпечки.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука – 0,5 ст.

Творог мягкий – 100 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Зелень – 1 ст.л.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сыр твердый – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытое яйцо разбив, делим на желток и белок. Белок объединяем с мягким творогом. Посолив, перемешиваем.

Шаг 2. К полученной массе кладем тертый на терке сыр и разрыхлитель. Немного сыра оставляем для верхушки.

Шаг 3. Подсыпаем понемногу муку.

Шаг 4. Смешав, тесто выходит достаточно густым и практически не прилипает к рукам. Так и нужно.

Шаг 5. Формируем из теста заготовку, присыпая мукой.

Шаг 6. Раскалив сковородку с растительным маслом, укладываем “лодочку”. Уменьшив пламя и прикрыв крышкой, обжариваем, пока основание не зарумянится.

Шаг 7. Подцепив “лодочку” лопаткой, переворачиваем. По центру делаем ямку, воспользовавшись ложкой. В углублении размещаем желток.

Шаг 8. Присыпаем измельченным сыром и рубленой зеленью. Дожариваем под крышкой. Важно не передержать. Сыр расплавится, а желток останется жидким.

Шаг 9. Перекладываем на тарелку и пробуем. Приятного аппетита!

Хачапури на сметане с сыром на сковороде

Хачапури на сметане с сыром на сковороде обладает нежной текстурой и аппетитной сырной корочкой. Шикарная выпечка придется по душе любителям сырников. С этим рецептом быстрые и сытные завтраки вам обеспечены. Спустя 10 минут вкуснейшее блюдо на столе.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.л.

Сметана 15% – 3 ст.л.

Яйца куриные – 1 шт.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Сыр твердый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Яйцо промываем и вытираем.

Шаг 2. Хорошо плавящийся сыр натираем на терке сразу в миску. Выбор сыра зависит от ваших предпочтений.

Шаг 3. Вбиваем к сыру яйцо, кладем 3 столовые ложки сметаны и добавляем немного соли. Главное не пересолить. Сыр может быть достаточно соленым и этого хватит.

Шаг 4. Размешав содержимое миски, подсыпаем просеянную муку с разрыхлителем. Мука может быть рисовой, пшеничной или кукурузной.

Шаг 5. Интенсивно размешиваем компоненты до однородности.

Шаг 6. Включаем плиту и размещаем на ней сковороду. По раскаленной поверхности сковороды, смазанной растительным маслом, раскладываем сырное тесто, формируя и разравнивая лепешку. Устанавливаем умеренный нагрев.

Шаг 7. Спустя 4 минуты поддеваем лопаткой и переворачиваем лепешку на вторую сторону. Готовим до румяности.

Шаг 8. Горячие хачапури снимаем со сковороды. Разрезаем для удобства на кусочки.

Шаг 9. Дополняем соусами и овощами. Хачапури кушаем теплыми. Приятного аппетита!

Хачапури с картошкой на сковороде

Хачапури с картошкой на сковороде – блюдо для ценителей домашней кухни и быстрой выпечки. Если пирожки с картошкой для вас много значат, то это угощение без преувеличения сведет с ума. Аппетитная начинка в жареном тесте не оставит равнодушных. Такое угощение придется по душе всем без исключения.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 320 гр.

Кефир – 250 мл.

Яйца куриные – 1 шт.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 100 мл.

Картофель – 300 гр.

Сыр твердый – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Очищаем картошку при помощи овощечистки и ополаскиваем.

Шаг 2. Картошку кладем в сотейник, заливаем водой и размещаем на сильном пламени. Вскипятив, убавляем пламя и варим 20 минут.

Шаг 3. В чаше смешиваем кефир с питьевой содой и солью. Добавив яйцо, хорошо размешиваем.

Шаг 4. Понемногу добавляем просеянную муку и вымешиваем.

Шаг 5. Тесто получится эластичным и будет хорошо отлипать от рук. Количество муки может отличаться в зависимости от ее влажности, размера яйца и жирности кефира. Собрав тесто в ком, заворачиваем в пленку и убираем на треть часа в холод.

Шаг 6. С отварного картофеля сливаем отвар. Раздавив картошку толкушкой, превращаем ее в пюре. Крупно трем на терке сыр.

Шаг 7. К картошке кладем сырную стружку.

Шаг 8. Объединяем составляющие. У нас получилась начинка.

Шаг 9. Разделив тесто на 6 частей и припылив стол мукой, раскатываем лепешки толщиной не больше 3-х миллиметров.

Шаг 10. В центр кладем начинку.

Шаг 11. Собираем края к центру, чтобы получился “мешочек”.

Шаг 12. Раскатываем при помощи скалки не слишком тонко.

Шаг 13. Раскалив сковороду с растительным маслом, укладываем заготовку.

Шаг 14. Обжариваем с двух сторон до золотистости.

Шаг 15. Горячие хачапури перекладываем на салфетки, чтобы убрать лишний жир. Затем складываем стопкой на общую тарелку.

Шаг 16. При желании дополняем соусами.

Шаг 17. Это безумно нежно и вкусно. Приятного аппетита!