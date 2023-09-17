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Хачапури на сковороде

На чтение: 13 минут
Хачапури на сковороде

Хачапури на сковороде — это угощение, которое хорошо насыщает, а готовится максимально просто. В подборке есть варианты попроще и посложнее, но все рецепты вполне может реализовать даже начинающий кулинар. Простые ингредиенты, как по волшебству превращаются в безумно аппетитную выпечку. Обязательно готовьте, и радуйте близких!

Ленивые хачапури на сковороде с сыром

Ленивые хачапури на сковороде с сыром обладают не только аппетитным внешним видом, но и неповторимым вкусом. Простую в исполнении выпечку с легкостью приготовит каждый. Сулугуни при отсутствии, заменяем другим хорошо плавящимся сыром, а зелень кладем по собственным предпочтениям.

Хачапури на сковороде

Ингредиенты –+6 порц.

  • Мука 100 гр.
  • Кефир 200 мл.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сода пищевая ½ ч.л.
  • Соль 1 щепотка
  • Масло сливочное 40 гр.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Сыр Сулугуни 200 гр.
  • Петрушка 20 гр.
  • Базилик свежий 10 гр.

Шаги 50 мин.

  1. Хачапури на сковороде

    Хачапури на сковороде готовится очень просто. Ознакомившись с рецептурой, выкладываем продукты.

  2. Хачапури на сковороде

    В миску наливаем кефир любой жирности. Кладем соду и размешиваем. Даем постоять, чтобы завершилась реакция гашения.

  3. Хачапури на сковороде

    Далее разбиваем промытые и высушенные яйца. Объединяем продукты.

  4. Хачапури на сковороде

    Чтобы избавиться от соринок и насытить муку кислородом. просеиваем к жидкой субстанции. Вымешиваем.

  5. Хачапури на сковороде

    В полученную смесь натираем на терке сыр. Размешиваем.

  6. Хачапури на сковороде

    Вымытую зелень избавляем от жестких веточек. Листочки измельчаем и забрасываем в тесто. Сдабриваем солью и перцем. Смешиваем до однородности.

  7. Хачапури на сковороде

    Антипригарную сковородку разогреваем. Распускаем половину сливочного масла. Кладем на него тесто и разравниваем по площади сковороды. Убавляем нагрев. Жарим 10-15 минут до золотистости.

  8. Хачапури на сковороде

    Верхушка должна схватиться и стать матовой.

  9. Хачапури на сковороде

    Доску или плоскую тарелку большего диаметра кладем поверх сковороды.

  10. Хачапури на сковороде

    Переворачиваем сковородку. Хачапури окажется на доске или тарелке.

  11. Хачапури на сковороде

    В сковороду отправляем остальное сливочное масло и укладываем хачапури румяной стороной вверх. Прикрыв, доводим до готовности. Потребуется 10-15 минут.

  12. Хачапури на сковороде

    Румяный хачапури кладем на тарелку.

  13. Хачапури на сковороде

    Дополняем блюдо соусами или свежими овощами.

  14. Хачапури на сковороде

    Хачапури на сковороде готово! Режем на порции и дегустируем. Приятного аппетита!

Быстрые хачапури на кефире на сковороде

Быстрые хачапури на кефире на сковороде – идеальный рецепт для сытного завтрака или вкусного перекуса. Буквально 15 минут и вкусное угощение на столе. Подкрепившись таким блюдом, голод настигнет нескоро. Хачапури подарит запоминающиеся впечатления и наполнит энергией.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 50 гр.
  • Кефир – 100 мл.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Соль – щепотка.
  • Масло сливочное – 15 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Смешав кефир с яйцом и добавив соль, хорошенько взбалтываем. Соли кладем немного, чтобы не испортить изделие. Сыр то же может быть соленым.

Хачапури на сковороде

Шаг 3. К жидкой смеси натираем на терке сыр и основательно объединяем.

Хачапури на сковороде

Шаг 4. Просеиваем 50 граммов муки.

Хачапури на сковороде

Шаг 5. Доводим составляющие до густой консистенции.

Хачапури на сковороде

Шаг 6. На горячей сковородке распускаем сливочное масло. Выложив тесто, разравниваем по раскаленной поверхности.

Хачапури на сковороде

Шаг 7. Прикрыв и уменьшив пламя, обжариваем 5 минут. Когда образуется подрумяненная корка, поддеваем лопаткой и переворачиваем. Обжариваем до готовности. При желании доводим хачапури, прикрыв крышкой, чтобы изделие пропарилось.

Хачапури на сковороде

Шаг 8. Приготовленные быстрые хачапури перемещаем на тарелку. Разрезав на порции, дегустируем.

Хачапури на сковороде

Шаг 9. По своему усмотрению добавляем зелень и овощи. Приятного аппетита!

Хачапури на сковороде

Хачапури с сыром и творогом на сковороде

Хачапури с сыром и творогом на сковороде выходит необыкновенно вкусным. Для всех, кто любит несладкие сырники, нежная сырно-творожная текстура блюда станет находкой, а блюдо станет фаворитом. Быстрый рецепт – палочка-выручалочка для тех, кто не может найти время для сытного перекуса.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.л.
  • Молоко – 100 мл.
  • Яйца куриные С1– 2 шт.
  • Творог – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 10 мл.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Зелень – 10 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем продукты. Сыр должен хорошо плавиться. Яйца ополаскиваем и вытираем.

Шаг 2. Взбалтываем яйца с молоком с любым содержанием жира.

Хачапури на сковороде

Шаг 3. В однородную жидкость кладем творог любой жирности. Перетираем. Если блюдо предназначено не для тех, кто следит за калорийностью блюд, то жирность продуктов выбираем высокую.

Хачапури на сковороде

Шаг 4. В смесь натираем на терке сыр. Солим и перчим. С солью нужно быть осторожными. Сыр может оказаться довольно соленым.

Хачапури на сковороде

Шаг 5. Ополоснув зелень, мелко крошим, отправляем к остальным компонентам вместе с мукой. Вымешиваем массу. Сковородку ставим разогреваться, промазав по диаметру маслом. Муки кладем чуть больше или, наоборот, меньше в зависимости от размера яиц, жирности молока и творога, а также влажности муки.

Хачапури на сковороде

Шаг 6. Выгружаем тесто и разравниваем по прогретой площади, чтобы изделие обжаривалось равномерно. Готовим до золотистости на низком пламени.

Хачапури на сковороде

Шаг 7. Поддев лепешку, кладем на вторую сторону. Дожариваем изделие пару минут.

Хачапури на сковороде

Шаг 8. Приготовленный хачапури подаем с пылу с жару.

Хачапури на сковороде

Шаг 9. Разделив на кусочки, наслаждаемся.

Хачапури на сковороде

Шаг 10. Выходит невероятно аппетитно. Приятного аппетита!

Хачапури на сковороде

Хачапури на молоке в домашних условиях

Хачапури на молоке в домашних условиях – выпечка, от которой трудно отказаться. Тянущаяся сырная начинка в тонком тесте покорит вас с первого укуса. Повторить рецепт без труда получится у каждого. Аппетитные лепешки станут для домочадцев любимым воскресным завтраком.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 350 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Брынза – 150 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Масло сливочное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем ингредиенты, ознакомившись с рецептурой.

Шаг 2. В высокой чаше соединяем пропущенную через сито муку с разрыхлителем. Солим.

Хачапури на сковороде

Шаг 3. В середине муки делаем углубление и заливаем молоко и яйцо.

Хачапури на сковороде

Шаг 4. Объединяем компоненты и сдабриваем растительным маслом.

Хачапури на сковороде

Шаг 5. Вымешиваем тесто. Если потребуется, подсыпаем муку. Скатываем тесто в ком. Прикрыв салфеткой, отставляем в сторону.

Хачапури на сковороде

Шаг 6. Собираем составляющие для начинки.

Хачапури на сковороде

Шаг 7. Трем на терке два вида сыра и объединяем в чаше с яйцом и рубленым укропом.

Хачапури на сковороде

Шаг 8. Размешиваем ингредиенты.

Хачапури на сковороде

Шаг 9. Отдохнувшее тесто разрезаем на 6-8 одинаковых кусков.

Хачапури на сковороде

Шаг 10. Каждый кусок растягиваем или применяем скалку для удобства, формируя круг. В середину укладываем сырную массу.

Хачапури на сковороде

Шаг 11. Скрепляем краешки в середине. Придавливая, делаем лепешку.

Хачапури на сковороде

Шаг 12. Прогреваем сухую сковородку на сильном пламени. Укладываем хачапури и поджариваем с двух сторон, уменьшив нагрев.

Хачапури на сковороде

Шаг 13. Пока обжаривается хачапури, повторяем действия с оставшимися компонентами.

Хачапури на сковороде

Шаг 14. Горячие изделия пропитываем мягким сливочным маслом.

Хачапури на сковороде

Шаг 15. Укладываем лепешки в стопку и подаем горячими.

Шаг 16. Сытный завтрак или перекус готов. Приятного аппетита!

Хачапури на сковороде

ПП хачапури на сковороде

ПП хачапури на сковороде готовится элементарно. Если вы следите за потребляемыми калориями и питаетесь сбалансированно, – это идеальный рецепт для вас. Большое количество белка и минимум углеводов – идеальное сочетание для зожников и тех, кто держит форму.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 40 гр.
  • Творог – 120 гр.
  • Яичный белок – 1 шт.
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Сыр “Моцарелла” – 50 гр.
  • Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Промытое яйцо вытираем, разбиваем и разделяем на белок и желток. Стараемся сохранить желток в целостности.

Шаг 2. В чашу кладем творог, посолив, выливаем белок.

Хачапури на сковороде

Шаг 3. Вымешиваем массу. Далее высыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Хачапури на сковороде

Шаг 4. Замешиваем тесто, оно практически не будет прилипать к рукам.

Хачапури на сковороде

Шаг 5. Руками формируем заготовку. Разогреваем антипригарную сковородку и выкладываем “лодочку”. Жарим, прикрыв, на минимальном огне 5 минут.

Хачапури на сковороде

Шаг 6. Поддев лопаткой, переворачиваем.

Хачапури на сковороде

Шаг 7. Моцареллу мелко натираем на терке и посыпаем румяную сторону.

Хачапури на сковороде

Шаг 8. Прикрыв, даем сыру расплавиться в течение 3-х минут. В середине делаем ямку и выливаем желток. Доводим до готовности под крышкой 2 минуты, не давая желтку полностью приготовиться.

Хачапури на сковороде

Шаг 9. Горячий хачапури кладем на тарелку и посыпаем нашинкованной зеленью.

Шаг 10. Кушаем вкусно и полезно. Приятного аппетита!

Хачапури на сковороде

Быстрые хачапури из лаваша

Быстрые хачапури из лаваша – вариант для тех, кто не любит возиться с тестом. С рецептом справится даже ребенок. Блюдо получается сочным и максимально аппетитным. Закуска подается в горячем виде, но если ее разогреть, вкусовые качества не изменятся. Хачапури по-прежнему останутся мягкими и вкусными.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Тонкий лаваш – 2 шт.
  • Творог зернистый – 100 гр.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Сулугуни – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Кефир/мацони – 150 мл.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Сулугуни крупно трем на терке.

Хачапури на сковороде

Шаг 3. Твердый сыр натираем таким же способом.

Хачапури на сковороде

Шаг 4. Объединяем оба вида сыра с зернистым творогом. Посолив компоненты, активно перемешиваем. Начинка готова.

Хачапури на сковороде

Шаг 5. Готовим заливку. В высокую чашу разбиваем яйцо и выливаем кефир или мацони. Взболтав компоненты, подсаливаем и перчим.

Хачапури на сковороде

Шаг 6. На плите размещаем сковородку. Растапливаем половину сливочного масла. Минимизируем нагрев. Укладываем лист лаваша, чтобы концы свисали. В центре размещаем оторванный кусок лаваша для того, чтобы основание было крепким.

Хачапури на сковороде

Шаг 7. Делим начинку пополам. Половину распределяем по лавашу и выравниваем.

Хачапури на сковороде

Шаг 8. Оставшийся лист лаваша разрываем произвольно. Укладываем на начинку.

Хачапури на сковороде

Шаг 9. Поливаем половиной заливки.

Хачапури на сковороде

Шаг 10. Производим действия еще раз, повторяя слои. Накрываем свисающими краями.

Хачапури на сковороде

Шаг 11. Когда основание зарумянится, при помощи лопатки поднимаем изделие, кладем оставшееся сливочное масло и переворачиваем хачапури. Готовим под крышкой на минимальной температуре.

Хачапури на сковороде

Шаг 12. Приготовленный хачапури снимаем со сковородки, кладем на тарелку и режем на части.

Хачапури на сковороде

Шаг 13. Декорируем рубленой зеленью.

Шаг 14. По своему усмотрению дополняем овощами. Приятного аппетита!

Хачапури на сковороде

Хачапури с сулугуни на сковороде

Хачапури с сулугуни на сковороде приготовит даже неопытный кулинар. Любители сыра и домашней выпечки останутся в восторге от невероятного угощения. Хачапури отлично подходит для сытного перекуса. Выпечку удобно взять с собой на работу или в поездку.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр. + для подпыла.
  • Кефир 3,2% – 200 мл.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сода – ⅓ ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар-песок – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 20 мл.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сулугуни – 280 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В высокую чашу наливаем нагретый до комнатной температуры кефир. Кладем соль, сахар и питьевую соду. Вводим 1 яйцо. Взбалтываем до объединения ингредиентов.

Хачапури на сковороде

Шаг 2. Отдельно просеиваем муку и понемногу вводим к жидкой смеси. Наливаем растительное масло и размешиваем ложкой.

Хачапури на сковороде

Шаг 3. Разделочную доску припыляем мукой, выкладываем тесто и хорошо вымешиваем до эластичного податливого состояния.

Хачапури на сковороде

Шаг 4. Общий ком скатываем в колбаску и делим на 4 части, каждую из которых скатываем в шарик. Прикрываем и даем отдохнуть 10 минут.

Хачапури на сковороде

Шаг 5. Крупно натираем на терке сулугуни. Посолив и поперчив, добавляем яйцо. Основательно вымешиваем.

Хачапури на сковороде

Шаг 6. Из сформированного теста раскатываем лепешку, в центр кладем сырную массу. Защипываем свободные края.

Хачапури на сковороде

Шаг 7. Заготовку переворачиваем швом вниз и прокатываем скалкой, формируя круглую заготовку. Так поступаем с оставшимися шариками из теста и начинкой. Размещаем сковороду на среднем огне и хорошо прогреваем, выкладываем хачапури на сухую раскаленную поверхность. Жарим под крышкой до румяности с двух сторон.

Хачапури на сковороде

Шаг 8. Готовые хачапури промазываем топленым или мягким сливочным маслом. Подаем горячими. Приятного аппетита!

Хачапури на сковороде

Хачапури по-аджарски на сковороде

Хачапури по-аджарски на сковороде выглядят привлекательно, а готовятся проще простого. Если нет времени на приготовление полноценных блюд, это ваш вариант. Хачапури получаются сытными и максимально аппетитными. Приготовив однажды, у вас появится фаворит среди сырной выпечки.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Мука – 0,5 ст.
  • Творог мягкий – 100 гр.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Зелень – 1 ст.л.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сыр твердый – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытое яйцо разбив, делим на желток и белок. Белок объединяем с мягким творогом. Посолив, перемешиваем.

Хачапури на сковороде

Шаг 2. К полученной массе кладем тертый на терке сыр и разрыхлитель. Немного сыра оставляем для верхушки.

Хачапури на сковороде

Шаг 3. Подсыпаем понемногу муку.

Хачапури на сковороде

Шаг 4. Смешав, тесто выходит достаточно густым и практически не прилипает к рукам. Так и нужно.

Хачапури на сковороде

Шаг 5. Формируем из теста заготовку, присыпая мукой.

Хачапури на сковороде

Шаг 6. Раскалив сковородку с растительным маслом, укладываем “лодочку”. Уменьшив пламя и прикрыв крышкой, обжариваем, пока основание не зарумянится.

Хачапури на сковороде

Шаг 7. Подцепив “лодочку” лопаткой, переворачиваем. По центру делаем ямку, воспользовавшись ложкой. В углублении размещаем желток.

Хачапури на сковороде

Шаг 8. Присыпаем измельченным сыром и рубленой зеленью. Дожариваем под крышкой. Важно не передержать. Сыр расплавится, а желток останется жидким.

Хачапури на сковороде

Шаг 9. Перекладываем на тарелку и пробуем. Приятного аппетита!

Хачапури на сковороде

Хачапури на сметане с сыром на сковороде

Хачапури на сметане с сыром на сковороде обладает нежной текстурой и аппетитной сырной корочкой. Шикарная выпечка придется по душе любителям сырников. С этим рецептом быстрые и сытные завтраки вам обеспечены. Спустя 10 минут вкуснейшее блюдо на столе.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.л.
  • Сметана 15% – 3 ст.л.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Сыр твердый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Яйцо промываем и вытираем.

Шаг 2. Хорошо плавящийся сыр натираем на терке сразу в миску. Выбор сыра зависит от ваших предпочтений.

Хачапури на сковороде

Шаг 3. Вбиваем к сыру яйцо, кладем 3 столовые ложки сметаны и добавляем немного соли. Главное не пересолить. Сыр может быть достаточно соленым и этого хватит.

Хачапури на сковороде

Шаг 4. Размешав содержимое миски, подсыпаем просеянную муку с разрыхлителем. Мука может быть рисовой, пшеничной или кукурузной.

Хачапури на сковороде

Шаг 5. Интенсивно размешиваем компоненты до однородности.

Хачапури на сковороде

Шаг 6. Включаем плиту и размещаем на ней сковороду. По раскаленной поверхности сковороды, смазанной растительным маслом, раскладываем сырное тесто, формируя и разравнивая лепешку. Устанавливаем умеренный нагрев.

Хачапури на сковороде

Шаг 7. Спустя 4 минуты поддеваем лопаткой и переворачиваем лепешку на вторую сторону. Готовим до румяности.

Хачапури на сковороде

Шаг 8. Горячие хачапури снимаем со сковороды. Разрезаем для удобства на кусочки.

Хачапури на сковороде

Шаг 9. Дополняем соусами и овощами. Хачапури кушаем теплыми. Приятного аппетита!

Хачапури на сковороде

Хачапури с картошкой на сковороде

Хачапури с картошкой на сковороде – блюдо для ценителей домашней кухни и быстрой выпечки. Если пирожки с картошкой для вас много значат, то это угощение без преувеличения сведет с ума. Аппетитная начинка в жареном тесте не оставит равнодушных. Такое угощение придется по душе всем без исключения.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 320 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Картофель – 300 гр.
  • Сыр твердый – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Очищаем картошку при помощи овощечистки и ополаскиваем.

Шаг 2. Картошку кладем в сотейник, заливаем водой и размещаем на сильном пламени. Вскипятив, убавляем пламя и варим 20 минут.

Хачапури на сковороде

Шаг 3. В чаше смешиваем кефир с питьевой содой и солью. Добавив яйцо, хорошо размешиваем.

Шаг 4. Понемногу добавляем просеянную муку и вымешиваем.

Хачапури на сковороде

Шаг 5. Тесто получится эластичным и будет хорошо отлипать от рук. Количество муки может отличаться в зависимости от ее влажности, размера яйца и жирности кефира. Собрав тесто в ком, заворачиваем в пленку и убираем на треть часа в холод.

Шаг 6. С отварного картофеля сливаем отвар. Раздавив картошку толкушкой, превращаем ее в пюре. Крупно трем на терке сыр.

Хачапури на сковороде

Шаг 7. К картошке кладем сырную стружку.

Шаг 8. Объединяем составляющие. У нас получилась начинка.

Хачапури на сковороде

Шаг 9. Разделив тесто на 6 частей и припылив стол мукой, раскатываем лепешки толщиной не больше 3-х миллиметров.

Шаг 10. В центр кладем начинку.

Хачапури на сковороде

Шаг 11. Собираем края к центру, чтобы получился “мешочек”.

Шаг 12. Раскатываем при помощи скалки не слишком тонко.

Хачапури на сковороде

Шаг 13. Раскалив сковороду с растительным маслом, укладываем заготовку.

Шаг 14. Обжариваем с двух сторон до золотистости.

Хачапури на сковороде

Шаг 15. Горячие хачапури перекладываем на салфетки, чтобы убрать лишний жир. Затем складываем стопкой на общую тарелку.

Шаг 16. При желании дополняем соусами.

Хачапури на сковороде

Шаг 17. Это безумно нежно и вкусно. Приятного аппетита!

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