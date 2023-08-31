ГлавнаяРецептыКабачковые нагетсы на закуску или к курице – рецепт от шеф-повара Кабачковые нагетсы на закуску или к курице – рецепт от шеф-повара На чтение: 1 минута Удивлены таким вариантом блюда? Даже не раздумывайте, скорее приготовьте кабачковые нагетсы и наслаждайтесь вкусом овощной закуски. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Блюда из кабачков очень популярны в мире. Из них готовят все: от паст и рагу до закусок и салатов. Что интересно, в мире ни разу ни у кого не фиксировалось аллергии на кабачки. Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать Хотя кабачки совсем не кислые, но содержат много витамина С. А в 100 граммах этого овоща всего 25 – 27 килокалорий, поэтому их часто включают в различные диеты. Рецепт кабачковых наггетсов Время: 30 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 1 кабачок; – половина чайной ложки соли; – 2 ложки муки; – 50 граммов твердого сыра; – 30 грамм панировочных сухарей. Приготовление: Кабачок нарезаем длинными брусочками, солим и оставляем на 15 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Сливаем образовавшуюся жидкость и добавляем к ним муку. Перемешиваем. Панировочные сухари смешиваем с натертым сыром. Панируем кабачки. Выкладываем все на противень покрытый слоем пергамента и запекаем в духовке при 180 градусах 20 минут. Подаем блюдо с любимым соусом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить макароны с грибами к обеду. Поделитесь с друзьями