Кабачковые нагетсы на закуску или к курице – рецепт от шеф-повара

Удивлены таким вариантом блюда? Даже не раздумывайте, скорее приготовьте кабачковые нагетсы и наслаждайтесь вкусом овощной закуски.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Блюда из кабачков очень популярны в мире. Из них готовят все: от паст и рагу до закусок и салатов. Что интересно, в мире ни разу ни у кого не фиксировалось аллергии на кабачки.

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Хотя кабачки совсем не кислые, но содержат много витамина С. А в 100 граммах этого овоща всего 25 – 27 килокалорий, поэтому их часто включают в различные диеты.

Рецепт кабачковых наггетсов

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– половина чайной ложки соли;

– 2 ложки муки;

– 50 граммов твердого сыра;

– 30 грамм панировочных сухарей.

Приготовление:

Кабачок нарезаем длинными брусочками, солим и оставляем на 15 минут, чтобы избавиться от лишней влаги.

Сливаем образовавшуюся жидкость и добавляем к ним муку. Перемешиваем.

Панировочные сухари смешиваем с натертым сыром. Панируем кабачки.

Выкладываем все на противень покрытый слоем пергамента и запекаем в духовке при 180 градусах 20 минут.

Подаем блюдо с любимым соусом.

Приятного аппетита!

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