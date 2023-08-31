Врач нашла самый опасный предмет на кухне: хозяйки пользуются им почти каждый день

Терапевт Пунам Десаи нашла кухонную утварь, которая представляет большую опасность для здоровья человека. Этой информацией она поделилась с британским изданием Daily Mail.

По мнению врача, сковорода с антипригарным покрытием наносит серьезный вред человеку: при приготовлении пищи через царапины и прочие повреждения в еду попадает микропластик. Он негативно сказывается на работе эндокринной системы, вызывает гормональный сбой и проблемы с фертильностью.

Ничуть не безопаснее и керамические сковороды, покрытие которых сильно повреждено, — с них в пищу попадает алюминий.

Отказываться от всей посуды одновременно не обязательно — важно следить за ее состоянием и вовремя менять испорченные сковороды на новые, более безопасные. Также эксперт порекомендовала использовать изделия из чугуна и нержавеющей стали: они не наносят здоровью никакого ущерба.

Технолог Данила Новиков ранее уточнял, что менять сковороды необходимо по мере их изнашивания или когда повреждается покрытие. Назвать конкретное число дней или лет службы посуды непросто, поскольку все хозяйки используют ее с разной частотой.