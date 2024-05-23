Кабачковые сэндвичи: рецепт легкого и питательного весеннего блюда

При подаче кабачковые сэндвичи можно посыпать мелко порубленной зеленью.

Кабачковые сэндвичи – очень простое и вкусное сезонное блюдо. Благо, в кабачках сейчас недостатка нет, и их свободно можно купить на рынке или в супермаркетах. Рекомендуем приготовить это легкое и питательное блюдо, как рассказали в блоге «Кулинарные рецепты».

Кабачковые сэндвичи

Ингредиенты:

молодые кабачки – 2 шт;

яйца – 2 шт;

мука – 2-3 ст. л;

панировочные сухари – 50-70 гр.

Для начинки:

плавленые сырки – 2 шт;

небольшой помидор – 1 шт;

вареное яйцо – 1 шт;

чеснок – 3-4 зубчика;

майонез, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки нарезать кружочками толщиной 1 сантиметр и посыпать солью. Одно яйцо сварить вкрутую.

Кружочек кабачка обвалять в муке, затем – в яйце, а потом – в панировочных сухарях. Жарить на растительном масле до золотистости.

Для начинки плавленые сырки и яйцо натереть на терке, а болгарский перец мелко нашинковать. Соединить ингредиенты и добавить выжатый чеснок, майонез, соль и перец.

Сформировать «сэндвичи» из двух кабачков и начинки.

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