Кабачковые сэндвичи: рецепт легкого и питательного весеннего блюда

При подаче кабачковые сэндвичи можно посыпать мелко порубленной зеленью.
Кабачковые сэндвичи – очень простое и вкусное сезонное блюдо. Благо, в кабачках сейчас недостатка нет, и их свободно можно купить на рынке или в супермаркетах. Рекомендуем приготовить это легкое и питательное блюдо, как рассказали в блоге «Кулинарные рецепты».
Кабачковые сэндвичи
Ингредиенты:
- молодые кабачки – 2 шт;
- яйца – 2 шт;
- мука – 2-3 ст. л;
- панировочные сухари – 50-70 гр.
Для начинки:
- плавленые сырки – 2 шт;
- небольшой помидор – 1 шт;
- вареное яйцо – 1 шт;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- майонез, соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Кабачки нарезать кружочками толщиной 1 сантиметр и посыпать солью. Одно яйцо сварить вкрутую.
Кружочек кабачка обвалять в муке, затем – в яйце, а потом – в панировочных сухарях. Жарить на растительном масле до золотистости.
Для начинки плавленые сырки и яйцо натереть на терке, а болгарский перец мелко нашинковать. Соединить ингредиенты и добавить выжатый чеснок, майонез, соль и перец.
Сформировать «сэндвичи» из двух кабачков и начинки.
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