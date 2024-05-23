Научила всех подруг так готовить. Слоеная самса к чаю: быстро, красиво и вкусно

Самса — это блюдо, которое имеет древнюю историю и происходит из разных культур. Считается, что самса возникла в странах Ближнего Востока и Центральной Азии, где она является популярным блюдом национальной кухни.

Первые упоминания о самсе можно найти в древних рукописях и летописях разных народов. Например, в Грузии самсу готовят с добавлением большого количества приправ и специй, а в Армении её часто начиняют сыром или мясом. В Турции самса известна под названием «борек» и готовится из слоёного теста с различными начинками.

Со временем самса распространилась по всему миру и стала популярным блюдом в различных кухнях. Испечем самску самостоятельно.

Ингредиенты для теста:

теплое молоко — 250 мл;

соль — ½ ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

дрожжи свежие — 10 г;

белок — 1 шт.;

мука — 400 г;

сливочное масло — 50 г.

Ингредиенты для начинки:

говяжий фарш — 350 г;

лук — 2 шт.;

соль — ½ ч.л.

Приготовление самсы:

В теплое молоко высыпаем соль и сахар, а также дрожжи, выливаем белок и тщательно взбиваем венчиком. Высыпаем в дрожжевое молоко муку, замешиваем эластичное и мягкое тесто.

Оставляем сформированный колобок в тепле под крышкой на час. Обминаем тесто, делим на две части, оставляем отдохнуть еще на 10 минут.

Посыпаем стол мукой, раскатываем колобки в лепешки диаметром 35-37 см. Смазываем лепешки сливочным маслом и делаем небольшие надрезы к середине — должно получиться 8 лучей.

Складываем луки к центру лепешки, оставляем в холодильнике под целлофаном на 15 минут. Для начинки нарезаем мелко лук, смешиваем с фаршем, солим.

Охлажденный пласт раскатываем снова в лепешку диаметром 40 см, делим на 8 треугольников. В каждый треугольник кладем фарш, запечатываем два толстых кончика.

Заворачиваем начинку будто в трубочку из теста. Выкладываем пирожки на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем самсу при 180 градусах 30-35 минут.

Предварительно каждый пирожок можно смазать желтком. Получается вкусная сочная самса.