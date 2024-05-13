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Закуска «Цветы» из картофеля с грибами

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Закуска «Цветы» из картофеля с грибами

Описание приготовления:

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом простого, но эффектного и очень вкусного блюда из недорогих продуктов. Готовить его несложно и очень увлекательно, так как формирование "цветов" из картофельных ломтиков процесс творческий и можно подключить к нему детей.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 4 Штуки (крупный)
  • Сыр 50 Грамм
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Сливочное масло 1 Ст. ложка
  • Сливки 200 Миллилитров
  • Шампиньоны 400 Грамм
  • Мускатный орех 1 Щепотка
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Растительное масло 3 Ст. ложки
  • Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
  • Паприка 1 Чайная ложка
  • Чесночный порошок 1 Чайная ложка

Количество порций 5

Калорийность

133 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска "Цветы" из картофеля с грибами»

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

Для приготовления картофельной закуски с грибами подготовьте продукты. Картофель желательно взять крупный и ровный. Грибы можно использовать консервированные.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

Для начала приготовьте грибную начинку. Нарежьте грибы пластинками и обжарьте на смеси растительного и сливочного масла. Для украшения блюда, заранее отложите несколько грибочков.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

К обжаренным грибам всыпьте соль, перец, 1 ст.л. муки и перемешайте. Влейте сливки и помешивая на медленном огне, уварите начинку до желаемой густоты. Добавьте щепотку мускатного ореха и снимите сковороду с огня. В грибную начинку по желанию можно добавить любую зелень.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

Картофель очистите и натрите тонкими ломтиками на специальной терке.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

Чтобы картофельные ломтики не потемнели, влейте небольшое количество растительного масла. Добавьте чесночный порошок, соль, паприку и перемешайте.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

Подготовьте формы для формирования картофельных цветов. Это могут быть силиконовые или металлические формы. Если используете металлическую форму, для надежности, выложите на дно кружок пергаментной бумаги. На дно формы выложите подходящий картофельный ломтик и начните формировать "лепестки" по бортикам формы, располагая картофельные ломтики внахлест.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

Из данного количества продуктов получается 10 картофельных роз.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

В центр каждого картофельного цветка выложите грибную начинку и посыпьте сверху натертым сыром. Можно украсить розочки отложенными заранее пластинками обжаренных шампиньонов.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

Картофельные лепесточки слегка смажьте растительным маслом с паприкой и сухим чесноком. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, до готовности картофеля. Чтобы картофель не начал сильно зарумяниваться раньше времени, накройте его фольгой. В конце приготовления снимите фольгу, чтобы картофель подрумянился.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

Каждый картофельный цветочек получается не похожим на другой. Подойдите к этому процессу творчески с фантазией.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

Данную горячую закуску можно приготовить с разными начинками: мясной, рыбной, овощной.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

Картофельные розы можно подать и как закуску и как основное горячее блюдо.

Закуска "Цветы" из картофеля с грибами

Приятного аппетита!

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