Описание приготовления:

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом простого, но эффектного и очень вкусного блюда из недорогих продуктов. Готовить его несложно и очень увлекательно, так как формирование "цветов" из картофельных ломтиков процесс творческий и можно подключить к нему детей.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Картофель 4 Штуки (крупный)

Сыр 50 Грамм

Мука 1 Ст. ложка

Сливочное масло 1 Ст. ложка

Сливки 200 Миллилитров

Шампиньоны 400 Грамм

Мускатный орех 1 Щепотка

Соль 1 Чайная ложка

Растительное масло 3 Ст. ложки

Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки

Паприка 1 Чайная ложка

Чесночный порошок 1 Чайная ложка

Количество порций 5

Калорийность

133 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска "Цветы" из картофеля с грибами»

Для приготовления картофельной закуски с грибами подготовьте продукты. Картофель желательно взять крупный и ровный. Грибы можно использовать консервированные.

Для начала приготовьте грибную начинку. Нарежьте грибы пластинками и обжарьте на смеси растительного и сливочного масла. Для украшения блюда, заранее отложите несколько грибочков.

К обжаренным грибам всыпьте соль, перец, 1 ст.л. муки и перемешайте. Влейте сливки и помешивая на медленном огне, уварите начинку до желаемой густоты. Добавьте щепотку мускатного ореха и снимите сковороду с огня. В грибную начинку по желанию можно добавить любую зелень.

Картофель очистите и натрите тонкими ломтиками на специальной терке.

Чтобы картофельные ломтики не потемнели, влейте небольшое количество растительного масла. Добавьте чесночный порошок, соль, паприку и перемешайте.

Подготовьте формы для формирования картофельных цветов. Это могут быть силиконовые или металлические формы. Если используете металлическую форму, для надежности, выложите на дно кружок пергаментной бумаги. На дно формы выложите подходящий картофельный ломтик и начните формировать "лепестки" по бортикам формы, располагая картофельные ломтики внахлест.

Из данного количества продуктов получается 10 картофельных роз.

В центр каждого картофельного цветка выложите грибную начинку и посыпьте сверху натертым сыром. Можно украсить розочки отложенными заранее пластинками обжаренных шампиньонов.

Картофельные лепесточки слегка смажьте растительным маслом с паприкой и сухим чесноком. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, до готовности картофеля. Чтобы картофель не начал сильно зарумяниваться раньше времени, накройте его фольгой. В конце приготовления снимите фольгу, чтобы картофель подрумянился.

Каждый картофельный цветочек получается не похожим на другой. Подойдите к этому процессу творчески с фантазией.

Данную горячую закуску можно приготовить с разными начинками: мясной, рыбной, овощной.

Картофельные розы можно подать и как закуску и как основное горячее блюдо.

Приятного аппетита!