Не пирожки, а воздушное золото. Ем каждый день не надоедает: вкусно и просто

Пироги являются одним из самых многогранных видов выпечки. Они существуют в большинстве кухонь мира. Например, пироги есть в Китае, называются Никман. Как правило, китайские пироги готовят из дрожжевого рисового теста. Большой популярностью пользуются мясные пироги, но также распространены рыбные и овощные.

В латиноамериканской кухне под пирогами подразумевают Турновер. Эти пироги похожи на наши, так как имеют дрожжевую основу и выпекаются с мясом, овощами и фруктами.

В нашем государстве актуальны картофельные пироги. Дадим простой способ их приготовления.

Ингредиенты теста для картофельных пирогов:

Кефир — 250 г;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 1 ч. л.;

Сахар — 1 ст. л.;

Растительное масло — 30 мл;

Мука — 400 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 400 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Петрушка — пучок;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление картофельных пирогов:

В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахарный песок, смешиваем. Вливаем в миску с кефиром растительное масло, просеиваем муку, соединенную с разрыхлителем. Тесто перемешиваем лопаткой, формируем эластичный и не липкий ком.

Оставляем тесто под целлофановым пакетом на 15 минут. Отваренный и очищенный заранее картофель разминаем до состояния пюре.

Для приготовления начинки нарезаем маленьким кубиком репчатый лук и обжариваем до золотистого цвета в сковороде. Шинкуем мелко петрушку, добавляем вместе с луком в картофельное пюре, солим и перемешиваем.

Тесто делим на 16 одинаковых частей, формируем колобки. Часть колобков накрываем целлофановым пакетом, чтобы не зачерствели.

Руками создаем толстые лепешки из колобков, в середину каждой выкладываем по столовой ложке начинки. Запечатываем начинку внутри теста.

Выкладываем пирожки в сковороду с горячим растительным маслом швом вниз. Обжариваем пирожки до румяной корочки с обеих сторон.

Эти пироги можно готовить не только с картофелем. Также для рецепта теста подходит мясная начинка, с луком и яйцом.