Каждый раз ровненькие ломтики: женщина придумала гениальный способ нарезания сыра

Австралийка поделилась своим гениальным способом нарезки сыра. Она гарантирует, что вы каждый раз будете получать ровные ломтики – подписчики не могут понять, как не додумались до этого сами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В вирусном видео, которое набрало более 180 000 просмотров, женщина рассказала, что для нарезания сыра она использует картофелечистку.

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«Вы хотите сказать, что никогда не использовали картофелечистку, чтобы почистить сыр?» – спросила она зрителей.

Затем австралийская инфлюенсерка продемонстрировала свою технику, проведя картофелечисткой по куску чеддера. Без особых усилий она получила тонкий, равномерный ломтик, идеально подходящий для бутербродов.

Белла поделилась: «Я делала это всю свою жизнь. Вся моя семья делает это. И вы делайте так, потому что вы получите действительно ровный ломтик сыра. Видите? Он идеален».

В своей заметке Белла также отметила: «Как человек, который потребляет много сыра на тостах, я могу подтвердить, что это лучший способ нарезать сыр».

Пользователи тиктока были поражены и засыпали Беллу многочисленными комментариями:

«Это изменение правил игры»;

«Вы изменили мою жизнь! Что?!»;

«Вы – настоящий гений»;

«О, это гениально! Отныне так и буду делать!;

«Как люди этого не знают?».

Впрочем, некоторые пользователи предложили еще более простые способы нарезать сыр. В частности, можно купить норвежскую терку для сыра, поскольку она выполняет аналогичную функцию. Другие же обратили внимание на то, что терки для сыра уже имеют функцию нарезки.

Защищая свой метод, Белла заявила: «Почему люди говорят вам купить «настоящую» терку для сыра, если эта, очевидно, работает прекрасно».