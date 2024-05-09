ГлавнаяРецептыКаждый раз ровненькие ломтики: женщина придумала гениальный способ нарезания сыра Каждый раз ровненькие ломтики: женщина придумала гениальный способ нарезания сыра На чтение: 2 минуты Австралийка поделилась своим гениальным способом нарезки сыра. Она гарантирует, что вы каждый раз будете получать ровные ломтики – подписчики не могут понять, как не додумались до этого сами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В вирусном видео, которое набрало более 180 000 просмотров, женщина рассказала, что для нарезания сыра она использует картофелечистку. Стоит попробовать Лучший маринад для шашлыка: готовим по рецепту победителя «МастерШеф» «Вы хотите сказать, что никогда не использовали картофелечистку, чтобы почистить сыр?» – спросила она зрителей. Затем австралийская инфлюенсерка продемонстрировала свою технику, проведя картофелечисткой по куску чеддера. Без особых усилий она получила тонкий, равномерный ломтик, идеально подходящий для бутербродов. Белла поделилась: «Я делала это всю свою жизнь. Вся моя семья делает это. И вы делайте так, потому что вы получите действительно ровный ломтик сыра. Видите? Он идеален». В своей заметке Белла также отметила: «Как человек, который потребляет много сыра на тостах, я могу подтвердить, что это лучший способ нарезать сыр». Пользователи тиктока были поражены и засыпали Беллу многочисленными комментариями: «Это изменение правил игры»; «Вы изменили мою жизнь! Что?!»; «Вы – настоящий гений»; «О, это гениально! Отныне так и буду делать!; «Как люди этого не знают?». Впрочем, некоторые пользователи предложили еще более простые способы нарезать сыр. В частности, можно купить норвежскую терку для сыра, поскольку она выполняет аналогичную функцию. Другие же обратили внимание на то, что терки для сыра уже имеют функцию нарезки. Защищая свой метод, Белла заявила: «Почему люди говорят вам купить «настоящую» терку для сыра, если эта, очевидно, работает прекрасно». Поделитесь с друзьями