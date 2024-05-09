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Пицца на сухом молоке

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Пицца на сухом молоке

Описание приготовления:

Начинку можно варьировать по своему вкусу, но моцарелла для пиццы должна быть неизменной. Обязательно попробуйте приготовить пиццу по этому рецепту!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

  • Помидор 2 Штуки
  • Мука 350 Грамм
  • Маслины 15 Штук
  • Моцарелла 140 Грамм
  • Томатный соус 1 Ст. ложка
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Дрожжи сухие 1 Чайная ложка
  • Вода 160 Миллилитров
  • Сухое молоко 2 Ст. ложки
  • Салями 100 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

188 ккал

Калорийность

11 г

Белки

5 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца на сухом молоке»

Пицца на сухом молоке

Подготовьте сразу все ингредиенты. Помидоры помойте.

Пицца на сухом молоке

Приготовьте сначала тесто. В кружку залейте теплую воду и добавьте сухое молоко.

Пицца на сухом молоке

Размешайте все венчиком до полного исчезновения комочков.

Пицца на сухом молоке

В просторную миску залейте молочную смесь, добавьте сахар, сухие дрожжи. Перемешайте все.

Пицца на сухом молоке

Просейте муку, добавьте соль.

Пицца на сухом молоке

Замесите мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Округлите тесто в миске, оставьте в покое на 40 минут, накрыв кухонным полотенцем.

Пицца на сухом молоке

Нарежьте салями тонкими кружочками.

Пицца на сухом молоке

Помидоры нарежьте тонкими кружочками.

Пицца на сухом молоке

Раскатайте тесто в пласт круглой формы (диаметр примерно 34-36 см.), выложите на противень, застеленный пергаментом для выпекания, смажьте тонким слоем томатного соуса, разложите кружочки помидоров.

Пицца на сухом молоке

Разложите кружочки салями.

Пицца на сухом молоке

Разложите маслины.

Пицца на сухом молоке

Разложите моцареллу, натертую на крупную терку. Выпекайте 10 минут в уже разогретой до 180 градусов духовке.

Пицца на сухом молоке

Готовую пиццу нарежьте на кусочки и подавайте к столу горячей.

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