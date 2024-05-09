Описание приготовления:
Начинку можно варьировать по своему вкусу, но моцарелла для пиццы должна быть неизменной. Обязательно попробуйте приготовить пиццу по этому рецепту!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка / Пицца
Состав / Ингредиенты:
- Помидор 2 Штуки
- Мука 350 Грамм
- Маслины 15 Штук
- Моцарелла 140 Грамм
- Томатный соус 1 Ст. ложка
- Соль 1 Чайная ложка
- Сахар 1 Чайная ложка
- Дрожжи сухие 1 Чайная ложка
- Вода 160 Миллилитров
- Сухое молоко 2 Ст. ложки
- Салями 100 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
188 ккал
Калорийность
11 г
Белки
5 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пицца на сухом молоке»
Подготовьте сразу все ингредиенты. Помидоры помойте.
Приготовьте сначала тесто. В кружку залейте теплую воду и добавьте сухое молоко.
Размешайте все венчиком до полного исчезновения комочков.
В просторную миску залейте молочную смесь, добавьте сахар, сухие дрожжи. Перемешайте все.
Просейте муку, добавьте соль.
Замесите мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Округлите тесто в миске, оставьте в покое на 40 минут, накрыв кухонным полотенцем.
Нарежьте салями тонкими кружочками.
Помидоры нарежьте тонкими кружочками.
Раскатайте тесто в пласт круглой формы (диаметр примерно 34-36 см.), выложите на противень, застеленный пергаментом для выпекания, смажьте тонким слоем томатного соуса, разложите кружочки помидоров.
Разложите кружочки салями.
Разложите маслины.
Разложите моцареллу, натертую на крупную терку. Выпекайте 10 минут в уже разогретой до 180 градусов духовке.
Готовую пиццу нарежьте на кусочки и подавайте к столу горячей.