Описание приготовления:

Начинку можно варьировать по своему вкусу, но моцарелла для пиццы должна быть неизменной. Обязательно попробуйте приготовить пиццу по этому рецепту!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

Помидор 2 Штуки

Мука 350 Грамм

Маслины 15 Штук

Моцарелла 140 Грамм

Томатный соус 1 Ст. ложка

Соль 1 Чайная ложка

Сахар 1 Чайная ложка

Дрожжи сухие 1 Чайная ложка

Вода 160 Миллилитров

Сухое молоко 2 Ст. ложки

Салями 100 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

188 ккал

Калорийность

11 г

Белки

5 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца на сухом молоке»

Подготовьте сразу все ингредиенты. Помидоры помойте.

Приготовьте сначала тесто. В кружку залейте теплую воду и добавьте сухое молоко.

Размешайте все венчиком до полного исчезновения комочков.

В просторную миску залейте молочную смесь, добавьте сахар, сухие дрожжи. Перемешайте все.

Просейте муку, добавьте соль.

Замесите мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Округлите тесто в миске, оставьте в покое на 40 минут, накрыв кухонным полотенцем.

Нарежьте салями тонкими кружочками.

Помидоры нарежьте тонкими кружочками.

Раскатайте тесто в пласт круглой формы (диаметр примерно 34-36 см.), выложите на противень, застеленный пергаментом для выпекания, смажьте тонким слоем томатного соуса, разложите кружочки помидоров.

Разложите кружочки салями.

Разложите маслины.

Разложите моцареллу, натертую на крупную терку. Выпекайте 10 минут в уже разогретой до 180 градусов духовке.

Готовую пиццу нарежьте на кусочки и подавайте к столу горячей.