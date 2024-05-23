Описание приготовления:

Жирность сметаны вы можете определять по своему вкусу. Молоко лучше всего приобрести на рынке или на ферме, но не магазинное. Очень важно не добавлять закваску в горячее молоко, иначе она не "сработает", все полезные бактерии погибнут. Температура добавления молока должна быть не выше 35 градусов!

Основной ингредиент: Закваска Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Молоко 1 Литр (высокой жирности, домашнее, фермерское)

Закваска 2 Грамма (для сметаны)

Соль 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

30 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сметана домашняя из закваски»

Подготовьте указанные продукты. Закваску приобретите свежую, проследите за ее сроком годности. Молоко используйте жирное, домашнее.

Молоко перелейте в казан или ковш и доведите до кипения. Затем остудите до 30-35 градусов, чтобы закваска сработала.

50 мл. молока перелейте в пиалу или чашку, стакан. Всыпьте закваску и тщательно перемешайте венчиком.

Затем молоко с закваской перелейте в казан с основной массой теплого молока и еще раз тщательно взбейте. Затем накройте емкость крышкой и укутайте в махровое полотенце. Оставьте при комнатной температуре минимум на 4-6 часов. Подогревать молоко не нужно, сметана и так отлично сгустится сверху молока.

Застелите дуршлаг сеткой для сыра и аккуратно перелейте в него содержимое емкости. Если сетки нет в наличии, то снимите сметану сверху молока столовой ложкой, стараясь не перемешивать.

Выложите собранную сметану в соусник или пиалу и охладите в холодильнике не менее 30 минут. Затем подайте к столу к обеду или ужину. Приятного вам аппетита!