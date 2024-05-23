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Сметана домашняя из закваски

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Сметана домашняя из закваски

Описание приготовления:

Жирность сметаны вы можете определять по своему вкусу. Молоко лучше всего приобрести на рынке или на ферме, но не магазинное. Очень важно не добавлять закваску в горячее молоко, иначе она не "сработает", все полезные бактерии погибнут. Температура добавления молока должна быть не выше 35 градусов!
Основной ингредиент: Закваска Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 1 Литр (высокой жирности, домашнее, фермерское)
  • Закваска 2 Грамма (для сметаны)
  • Соль 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

30 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сметана домашняя из закваски»

Сметана домашняя из закваски

Подготовьте указанные продукты. Закваску приобретите свежую, проследите за ее сроком годности. Молоко используйте жирное, домашнее.

Сметана домашняя из закваски

Молоко перелейте в казан или ковш и доведите до кипения. Затем остудите до 30-35 градусов, чтобы закваска сработала.

Сметана домашняя из закваски

50 мл. молока перелейте в пиалу или чашку, стакан. Всыпьте закваску и тщательно перемешайте венчиком.

Сметана домашняя из закваски

Затем молоко с закваской перелейте в казан с основной массой теплого молока и еще раз тщательно взбейте. Затем накройте емкость крышкой и укутайте в махровое полотенце. Оставьте при комнатной температуре минимум на 4-6 часов. Подогревать молоко не нужно, сметана и так отлично сгустится сверху молока.

Сметана домашняя из закваски

Застелите дуршлаг сеткой для сыра и аккуратно перелейте в него содержимое емкости. Если сетки нет в наличии, то снимите сметану сверху молока столовой ложкой, стараясь не перемешивать.

Сметана домашняя из закваски

Выложите собранную сметану в соусник или пиалу и охладите в холодильнике не менее 30 минут. Затем подайте к столу к обеду или ужину. Приятного вам аппетита!

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