Перепады настроения, вспыльчивость, эмоциональная нестабильность — это не врожденные «патологии», а вполне нормальная реакции организма на неправильное течение некоторых биохимических процессов. А на нее непосредственно влияют дефициты полезных веществ, которые поступают внутрь только посредством еды.

Чтобы избавиться от таких эмоциональных качелей, важно начать комплексную работу над нормализацией сна, восполнением дефицитов, введением в ежедневную рутину физической активности и т.д.

Сбалансировать питательные вещества и обеспечить их достаточное количество в организме для нормального функционирования, помогут достижения современной науки — биологически активные добавки, или БАДы (вещества, которые производятся из материалов природного происхождения и идентичных им).

Какие БАДы улучшают настроение?

Каждая категория биодобавок оказывает воздействие на эмоциональную систему по-своему:

Витамины участвуют в большинстве биохимических процессов в организме. Одно из самых важных их свойств — помощь в выработке нейромедиаторов (серотонин и дофамин), что напрямую связано с настроением.

участвуют в большинстве биохимических процессов в организме. Одно из самых важных их свойств — помощь в выработке нейромедиаторов (серотонин и дофамин), что напрямую связано с настроением. Аминокислоты нормализуют сон и налаживают биоритмы, снижают напряженность, помогают восстановить силы, улучшают когнитивные способности мозга.

нормализуют сон и налаживают биоритмы, снижают напряженность, помогают восстановить силы, улучшают когнитивные способности мозга. Минералы напрямую воздействуют на нервную систему, успокаивая и расслабляя ее; улучшают работу кровеносной системы, обеспечивая тем самым насыщение всего организма кислородом; участвуют в синтезе кортизола и регулируют реакцию человека на стресс.

напрямую воздействуют на нервную систему, успокаивая и расслабляя ее; улучшают работу кровеносной системы, обеспечивая тем самым насыщение всего организма кислородом; участвуют в синтезе кортизола и регулируют реакцию человека на стресс. Незаменимые жирные кислоты снижают уровень воспаления в организме, участвуют в большинстве обменных процессов (в том числе, и в энергообмене), стимулируют выработку «гормонов настроения».

А еще существуют пробиотики, воздействие которых на ЖКТ оказывает положительное влияние на весь организм и психо-эмоциональное состояние человека. И натуральные диетические препараты — экстракты растений, способствующие общему расслаблению, успокоению, повышению выносливости и улучшению настроения.

Где купить БАДы для настроения?

Современный рынок переполнен предложениями, но как понять, какие из них «друзья», а какие — «враги»?

Обращайте внимание в первую очередь на официальных проверенных производителей. У них обязательно должны быть: свидетельство о государственной регистрации и сертификаты качества продукции.

Российский бренд Dr.Zubareva с 2022 года занимается производством и распространением БАДов, купить которые можно не только на территории России, но и за рубежом. Сотни тысяч клиентов доверяют продукции доктора Зубаревой, поскольку она изготавливается только из качественных чистых материалов, проходит несколько этапов контроля с лабораторными подтверждениями и соответствует всем международным стандартам.

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Витамины, минералы, аминокислоты и другие микроэлементы, необходимые для настроения, здоровья, молодости и красоты, призваны улучшить качество жизни человека, путем корректировки рациона питания.

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом для назначения оптимальных добавок, их дозировки и срока применения.