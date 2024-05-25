Добавьте это к муке – и кексы получатся нежные и мягкие

Занимаясь приготовлением кексов, большинство людей придерживаются только стандартного рецепта.

А почему бы немного не поэкспериментировать?

В муку можно добавить несколько ингредиентов, которые сделают кексы очень мягкими и нежными, рассказывает Архипова Юлия.

Ванильный экстракт

Добавление немного ванильного экстракта в муку придаст кексам нежный и привлекательный аромат. Ванильный вкус смягчит любую рецептуру и добавит изысканности вашим десертам.

Цедра цитрусовых

Натертая цедра лимона, апельсина или лайма прекрасно сочетается с тестом для кексов, придавая ему свежий и яркий вкус. Этот небольшой штрих добавит им изысканность и утонченность.

Мед

Для тех, кто ценит натуральные сладости, добавление меда станет отличным решением.

Мед также делает текстуру кексов более влажной и ароматной. Конечно, меда необходимо добавлять в муку по минимуму. Многие им просто заменяют сахар.

Корица

Также можно попробовать добавить немного корицы, чтобы получились нотки тепла и уюта.

Этот пряный ингредиент прекрасно сочетается с различными вкусами. Корицу следует добавлять с осторожностью, так как она сильно влияет на вкус.

Орехи и сухофрукты

Добавление измельченных орехов или сухофруктов в муку придает кексам богатство вкуса и текстуры.

Орехи добавляют хрустящий элемент, а сухофрукты — сочность и сладость, делая каждый укус по-настоящему незабываемым.

Какао

Любители шоколада могут добавить немного какао в муку, чтобы создать интенсивный и насыщенный вкус.

Концентрация какао должна быть небольшой. Конечно, лучше сразу подобрать рецепт, который позволит приготовить шоколадные кексы.

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Проверено редакцией