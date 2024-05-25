Закуска из слоеного теста с колбасой и сыром: готовим простое блюдо на все случаи жизни

Приготовление такой закуски займет совсем немного времени, а готовое блюдо на столе надолго не задержится.

Аппетитная и ароматная закуска из слоеного теста с колбасой и сыром – простое и быстрое в приготовлении блюдо, которое выручит, когда не хватает времени стоять на кухне. Как приготовить это блюдо, рассказали в кулинарном блоге «Салаты и закуски». Оно отлично впишется как в повседневное, так и в праздничное меню.

Закуска из слоеного теста с колбасой и сыром

Ингредиенты:

слоеное тесто — 275 гр;

твердый сыр — 150 гр;

колбаса — 150 гр;

помидор — 1 шт;

репчатый лук — 1 шт;

яйца — 1 шт;

растительное масло — 1 ст. л;

соль;

чесночный порошок;

кунжут;

молотый базилик.

Способ приготовления:

Репчатый лук очистить, порезать кубиками, обжарить на масле до золотистого цвета.

Помидор вымыть, измельчить, добавить в лук. Всыпать специи и соль, готовить, пока из помидора не испарится влага.

Колбасу натереть на терке, так же поступить с творогом. Разложить лист слоеного теста, выложить луково-томатный соус.

Далее выложить колбасу и сыр, свернуть рулет и нарезать его кольцами. Смазать яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, до готовности.

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