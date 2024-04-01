Почему бабушкин бульон получался таким красивым: она добавляла одну специю, о которой все забыли
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Вкус детства / Фото unsplash
Для чего добавлять куркуму в бульон
Куркума имеет яркий оранжевый цвет, который придаст бульону яркий вид. Эта специя сделает его более привлекательным.
Также у куркумы несколько острый, пряный вкус, которая может добавить бульону глубины. Она сделает это блюдо более насыщенным, а также придаст приятный запах.
Какие еще специи можно добавить
Использование этих специй поможет создать вкусный и ароматный бульон, который будет идеальной основой для различных супов и блюд. Среди основных специй, которые следует добавлять в каждый бульон стоит выделить лавровый лист, черный перец, тимьян, розмарин, соль, перец.
Также важно знать: как правильно варить яйца, чтобы их было легко чистить.