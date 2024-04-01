Почему бабушкин бульон получался таким красивым: она добавляла одну специю, о которой все забыли

Вы сварили бульон, а он получился слишком бледным? Его возможно спасти – понадобится абсолютно простой лайфхак.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Бульон – проверенная классика, которую мы привыкли подавать на многочисленные праздники. Кроме замечательного вкуса, он должен еще и иметь красивый вид. Домашний бульон имеет красивый золотистый цвет. Есть несколько способов, которые позволят сохранить его непревзойденный вид.

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Как сохранить цвет бульона

Добавьте в бульон цветные овощи, такие как морковь, красный лук (в шелухе) или кусок красного перца. Они не только добавляют вкуса, но и отдадут свой красивый оттенок.

Не варите бульон слишком долго. Переваренный суп может потерять свой насыщенный цвет. Его нужно готовить лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы ингредиенты отдали свой вкус и аромат.