Как готовить зеленый борщ: под силу повторить рецепт каждой хозяйке

Борщ как разновидность первых блюд, предполагает обязательное содержание в своем составе свеклы.

Однако есть интересное исключение: зеленый борщ.

Само наименование говорит, что при его приготовлении стараются класть как можно больше зелени (особенно весной), рассказывает Архипова Юлия.

Эксперт: Архипова ЮлияРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 28.01.2024 02:10 Проверено редакцией

Кроме щавеля, в основной состав первого блюда могут входить и молодая крапива, и шпинат, а в качестве дополнения петрушка и укроп.

Вариантов готовки блюда множество, но о том, как готовить зеленый борщ по классическому рецепту сказать можно просто: элементарно.

Необходимые продукты:

Мясо (можно мясо с костями) 300 гр.

Щавель 4 пучка.

Картошка 4 шт.

Морковка 1 шт.

Яйцо 4-5 шт.

Луковица 2 шт.

Зелень петрушки, укропа по вкусу.

Приготовление бульона и подготовка овощей

При приготовлении бульона лучше придерживаться классического рецепта: кладем мясо в холодную воду, после закипания аккуратно снимаем пенку.

Доведя бульон до готовности, вынимаем мясо и режем его кусочками.

Во время варки бульона обычно готовят овощи для будущего борща.

Картофель и морковь чистим и нарезаем кубиками, оставляя картофель дожидаться своего часа в воде, во избежание потемнения. Луковицу очищаем и мелко режем.

Яйца отвариваем вкрутую и студим их в холодной воде.

Основной ингредиент щавель.

Приготовление борща

Для усиления аромата пасируем репчатый лук на разогретой сковороде с растительным маслом.

Желательно в результате получить золотистый оттенок и по времени рассчитать так, что бы лук был готов вместе с картофелем (от начала закидывания овощей это приблизительно 12 минут).

В кипящий бульон закладываем овощи в следующем порядке:

морковь (даем покипеть 3 минуты);

картофель (даем прокипеть 7 минут);

порезанное мясо из бульона (даем покипеть 1 минуту);

щавель (готовность последнего основного ингредиента видна на глаз: весьма заметное изменение цвета).

На стол подаем заманчиво пахнущее горячее блюдо, посыпая его свежей зеленью укропа и петрушки, добавив разрезанное на половинки сваренное вкрутую яйцо. И, конечно же, не забываем заправить его сметаной.

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