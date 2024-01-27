Как готовить зеленый борщ: под силу повторить рецепт каждой хозяйке

Борщ как разновидность первых блюд, предполагает обязательное содержание в своем составе свеклы.
Однако есть интересное исключение: зеленый борщ.
Само наименование говорит, что при его приготовлении стараются класть как можно больше зелени (особенно весной), рассказывает Архипова Юлия.
Эксперт: Архипова ЮлияРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 28.01.2024 02:10 Проверено редакцией
Кроме щавеля, в основной состав первого блюда могут входить и молодая крапива, и шпинат, а в качестве дополнения петрушка и укроп.
Вариантов готовки блюда множество, но о том, как готовить зеленый борщ по классическому рецепту сказать можно просто: элементарно.
Необходимые продукты:
- Мясо (можно мясо с костями) 300 гр.
- Щавель 4 пучка.
- Картошка 4 шт.
- Морковка 1 шт.
- Яйцо 4-5 шт.
- Луковица 2 шт.
- Зелень петрушки, укропа по вкусу.
Приготовление бульона и подготовка овощей
При приготовлении бульона лучше придерживаться классического рецепта: кладем мясо в холодную воду, после закипания аккуратно снимаем пенку.
Доведя бульон до готовности, вынимаем мясо и режем его кусочками.
Во время варки бульона обычно готовят овощи для будущего борща.
Картофель и морковь чистим и нарезаем кубиками, оставляя картофель дожидаться своего часа в воде, во избежание потемнения. Луковицу очищаем и мелко режем.
Яйца отвариваем вкрутую и студим их в холодной воде.
Основной ингредиент щавель.
Приготовление борща
Для усиления аромата пасируем репчатый лук на разогретой сковороде с растительным маслом.
Желательно в результате получить золотистый оттенок и по времени рассчитать так, что бы лук был готов вместе с картофелем (от начала закидывания овощей это приблизительно 12 минут).
В кипящий бульон закладываем овощи в следующем порядке:
- морковь (даем покипеть 3 минуты);
- картофель (даем прокипеть 7 минут);
- порезанное мясо из бульона (даем покипеть 1 минуту);
- щавель (готовность последнего основного ингредиента видна на глаз: весьма заметное изменение цвета).
На стол подаем заманчиво пахнущее горячее блюдо, посыпая его свежей зеленью укропа и петрушки, добавив разрезанное на половинки сваренное вкрутую яйцо. И, конечно же, не забываем заправить его сметаной.
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