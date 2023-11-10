Всегда готовили на праздники в советское время. Салат «Обжорка», очень вкусный и сытный

Советские салаты — это некий феномен кухни стран СНГ. Дело в том, что подобные салаты готовятся из простых компонентов, зачастую очень бюджетных. Люди старались делать салаты из того, что собрали летом на огороде. Часто в салатах Советского Союза используются соленья, рыба и много майонеза.

Сейчас советские салаты уходят на второй план, так как в кулинарию пришли новые блюда. Например, Оливье нередко заменяется на Цезарь. Однако, иногда хочется опять попробовать полезные советские салаты. Расскажем про салат “Обжорка”,

Ингредиенты для салата “Обжорка”:

говядина — 300 г;

лук — шт.;

морковь — шт.;

маринованные огурцы — 4 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

соль — ⅓ ч. л.;

майонез — 3ст.л.

Приготовление салата “Обжорка”:

Нарезаем четверть кольцами репчатый лук, натираем на крупной терке морковь. Обжариваем в сковороде сперва лук на растительном масле. Лук должен стать мягким и слегка золотистым.

Выкладываем жареный лук в салатник. Вливаем на сковороде растительное масло, обжариваем до мягкости морковь, также выкладываем в миску.

Нарезаем на маленькие брусочки маринованные огурцы, отправляем в салатник. Рвем на волокна отварную говядину, добавляем в салат.

Пропускаем в салат зубчики чеснока, высыпаем по вкусу соль и черный молотый перец. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

В итоге мы имеем бюджетный салат на праздничный стол.

Он сможет стать одним из аперитивов перед основным блюдом.