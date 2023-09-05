Как гречка меняет наш организм: рассказывает врач

Гречка — это не просто самая распространенная крупа в русской кухне, но и полезный для здоровья продукт. Об этом напомнил врач общей практики Сергей Алендеев — его мнение передает издание «ФедералПресс».

По словам Алендеева, россияне не зря сделали гречу основным продуктом в рационе. В крупе содержится легкоусвояемый белок, она богата пищевыми волокнами, быстро насыщает и легко выводит токсины из организма. Также гречка снижает уровень плохого холестерина.

Эксперт заметил, что гречневая диета будет полезна спортсменам и тем, кто придерживается здорового образа жизни, людям с болезнями печени, слабыми сосудами, больными суставами и нарушенным пищеварением.

Гречка укрепляет не только физическое здоровье, но и психическое: по словам врача, употребление крупы в достаточном объеме позволит предотвратить депрессию. Да, несмотря на всю пользу гречневой крупы, есть ее нужно в разумных порциях — прежде чем делать упор именно на этот продукт, будет не лишним проконсультироваться с терапевтом или нутрициологом.

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