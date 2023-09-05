Описание приготовления:

Пирог получается мягким, пышным, с сырной начинкой в каждом кусочке. Он прекрасно разделяется на части. Зелень и сыр возьмите по своему вкусу.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Молоко 140 Миллилитров

Сахар 25 Грамм

Соль 3 Грамма

Дрожжи свежие прессованные 15 Грамм

Масло растительное 55 Грамм (+ 2 ст.л. для начинки)

Яйцo 1 Штука

Мука пшеничная 280 Грамм (+ для работы)

Разрыхлитель 1 Грамм

Сыр 100 Грамм (твердый)

Чеснок 2 Зубчика

Зелень 20 Грамм

Масло сливочнoe 20 Грамм

Желток 1 Штука (для смазки)

Количество порций 5

Калорийность

316 ккал

Калорийность

9 г

Белки

16 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления отрывного пирога с сыром, чесноком и зеленью. Зелень сполосните и обсушите.

В теплое молоко выложите сахар, соль, раскрошите свежие дрожжи. Влейте растительное масло, разбейте яйцо и перемешайте до однородности.

Муку смешайте с разрыхлителем, просейте в жидкость и замесите мягкое тесто. Вымешивайте тесто не менее 7-10 минут, сформируйте шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом. Чашу с тестом покройте и уберите в теплое место на 40-60 минут для подъема.

В миску налейте растительное масло, добавьте мягкое сливочное масло, мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок. Все посолите и перемешайте.

Тесто раскатайте в пласт и круглой формой вырежьте заготовки. Каждый кружочек смажьте масленой массой.

Сыр нарежьте на кусочки по количеству кружочков. Заготовки сложите пополам и выложите на середину по одному кусочку сыра.

Заготовки сложите снова пополам и установите их в форму для запекания, смазанную растительным маслом, на расстоянии.

Форму накройте и дайте постоять 15-20 минут для подъема. При желании смажьте пирог сверху яйцом или молоком.

Выпекайте пирог в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, до готовности. Спустя время достаньте пирог и полностью остудите, извлеките из формы и подавайте к столу.

Приятного аппетита!