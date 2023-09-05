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Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

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Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

Описание приготовления:

Пирог получается мягким, пышным, с сырной начинкой в каждом кусочке. Он прекрасно разделяется на части. Зелень и сыр возьмите по своему вкусу.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 140 Миллилитров
  • Сахар 25 Грамм
  • Соль 3 Грамма
  • Дрожжи свежие прессованные 15 Грамм
  • Масло растительное 55 Грамм (+ 2 ст.л. для начинки)
  • Яйцo 1 Штука
  • Мука пшеничная 280 Грамм (+ для работы)
  • Разрыхлитель 1 Грамм
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Зелень 20 Грамм
  • Масло сливочнoe 20 Грамм
  • Желток 1 Штука (для смазки)

Количество порций 5

Калорийность

316 ккал

Калорийность

9 г

Белки

16 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью»

Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления отрывного пирога с сыром, чесноком и зеленью. Зелень сполосните и обсушите.

Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

В теплое молоко выложите сахар, соль, раскрошите свежие дрожжи. Влейте растительное масло, разбейте яйцо и перемешайте до однородности.

Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

Муку смешайте с разрыхлителем, просейте в жидкость и замесите мягкое тесто. Вымешивайте тесто не менее 7-10 минут, сформируйте шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом. Чашу с тестом покройте и уберите в теплое место на 40-60 минут для подъема.

Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

В миску налейте растительное масло, добавьте мягкое сливочное масло, мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок. Все посолите и перемешайте.

Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

Тесто раскатайте в пласт и круглой формой вырежьте заготовки. Каждый кружочек смажьте масленой массой.

Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

Сыр нарежьте на кусочки по количеству кружочков. Заготовки сложите пополам и выложите на середину по одному кусочку сыра.

Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

Заготовки сложите снова пополам и установите их в форму для запекания, смазанную растительным маслом, на расстоянии.

Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

Форму накройте и дайте постоять 15-20 минут для подъема. При желании смажьте пирог сверху яйцом или молоком.

Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

Выпекайте пирог в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, до готовности. Спустя время достаньте пирог и полностью остудите, извлеките из формы и подавайте к столу.

Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью

Приятного аппетита!

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