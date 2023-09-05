Описание приготовления:
Пирог получается мягким, пышным, с сырной начинкой в каждом кусочке. Он прекрасно разделяется на части. Зелень и сыр возьмите по своему вкусу.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 140 Миллилитров
- Сахар 25 Грамм
- Соль 3 Грамма
- Дрожжи свежие прессованные 15 Грамм
- Масло растительное 55 Грамм (+ 2 ст.л. для начинки)
- Яйцo 1 Штука
- Мука пшеничная 280 Грамм (+ для работы)
- Разрыхлитель 1 Грамм
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Чеснок 2 Зубчика
- Зелень 20 Грамм
- Масло сливочнoe 20 Грамм
- Желток 1 Штука (для смазки)
Количество порций 5
Калорийность
316 ккал
Калорийность
9 г
Белки
16 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Отрывной пирог с сыром, чесноком и зеленью»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления отрывного пирога с сыром, чесноком и зеленью. Зелень сполосните и обсушите.
В теплое молоко выложите сахар, соль, раскрошите свежие дрожжи. Влейте растительное масло, разбейте яйцо и перемешайте до однородности.
Муку смешайте с разрыхлителем, просейте в жидкость и замесите мягкое тесто. Вымешивайте тесто не менее 7-10 минут, сформируйте шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом. Чашу с тестом покройте и уберите в теплое место на 40-60 минут для подъема.
В миску налейте растительное масло, добавьте мягкое сливочное масло, мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок. Все посолите и перемешайте.
Тесто раскатайте в пласт и круглой формой вырежьте заготовки. Каждый кружочек смажьте масленой массой.
Сыр нарежьте на кусочки по количеству кружочков. Заготовки сложите пополам и выложите на середину по одному кусочку сыра.
Заготовки сложите снова пополам и установите их в форму для запекания, смазанную растительным маслом, на расстоянии.
Форму накройте и дайте постоять 15-20 минут для подъема. При желании смажьте пирог сверху яйцом или молоком.
Выпекайте пирог в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, до готовности. Спустя время достаньте пирог и полностью остудите, извлеките из формы и подавайте к столу.
Приятного аппетита!