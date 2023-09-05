Осенью оранжевый вкус: что приготовить из тыквы – нетипичная подборка блюд

С началом осени кухня получает особый подарок природы – тыква. Этот продукт является изящным ингредиентом для множества вкусных блюд и подчеркивает лучшие вкусы этого сезона. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Осень дарит возможность отправиться в увлекательное кулинарное путешествие и познакомимся с чудесным миром тыквы и его вариантами в приготовлении. Познакомьтесь с тремя креативными рецептами, которые позволят вам извлечь максимум вкуса из этого осеннего клада. Не упустите Интересные факты о сосисках и оригинальные блюда с ними, которые стоит попробовать Салат из тыквы Время: 40 минут

40 минут Порций: 4 Особый салат / Фото fajnegotowanie Ингредиенты:

– 400 грамм тыквы;

– 75 миллилитр оливкового масла;

– 2 столовые ложки меда;

– 15 грамм чабреца;

– 5 свежих инжиров;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 30 миллилитров яблочного уксуса;

– 250 грамм рукколы;

– 100 грамм феты;

– 85 грамм гранаты;

– специи: соль, перец, прованские травы. Приготовление: Тыкву помойте и нарежьте ломтиками.

На противне смешайте тыкву, 2 столовые ложки оливкового масла, мед, тимьян и щедрую щепотку соли.

Переложите в духовку и запекайте 20 минут.

Выньте из духовки, добавьте инжир и перемешайте. Поставьте в духовку и запекайте еще 10 – 15 минут, пока инжир не закарамелизуется.

В миске смешайте оставшееся оливковое масло, лимонный сок, яблочный уксус, прованские травы, щепотку соли и перца.

Бросьте рукколу в большую миску и посыпьте запеченной тыквой и инжиром. Сверху покрошите фету и посыпьте зернами граната.

Подавайте с заправкой. Рецепт курицы с тыквой Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Просто наслаждение / Фото fajne gotowanie Ингредиенты:

– 400 грамм куриных комков без кожи;

– 450 грамм тыквы;

– 10 больших шампиньонов;

– 1 лук;

– 30 грамм муки;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– пол стакана сливки 30%;

– 500 грамм куриного бульона;

– специи: соль, перец, свежая петрушка по вкусу. Приготовление: Куриную грудку очистите, помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Приправьте мясо по вкусу солью и перцем.

Затем обваляйте мясо в пшеничной муке.

Нарежьте кубиками тыкву. Шампиньоны нарежьте пластинками. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.

Разогрейте одну столовую ложку растительного масла в кастрюле и обжарьте курицу с каждой стороны примерно по 2 минуты до слегка золотистого цвета. По истечении этого времени извлеките курицу на тарелку.

Затем налейте в кастрюлю еще одну столовую ложку растительного масла, добавьте грибы и лук и обжаривайте на сильном огне примерно 2 минуты. Затем убрать продукты в отдельную тарелку.

Добавьте в сковороду еще одну столовую ложку растительного масла, всыпьте туда куски тыквы и добавьте щепотку соли. Жарьте тыкву примерно 3 минуты.

По истечении этого времени добавьте в кастрюлю обжаренное куриное филе.

Горячий бульон влейте в кастрюлю с тыквой и доведите до кипения. Варите тыкву на среднем огне примерно 3 минуты.

Добавьте в кастрюлю с тыквой сливки и перемешайте.

Затем добавьте грибы с луком и готовьте без крышки около минуты.

Готовую курицу с тыквой и грибами подавайте с любимыми гарнирами (например, картофелем или рисом). Рецепт пирога с тыквой и яблоками Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4 Особый десерт / Фото fajne gotowanie Ингредиенты:

– 300 грамм муки;

– 150 грамм сахара;

– 180 миллилитров натурального йогурта;

– 4 яйца;

– 150 грамм сливочного масла;

– 300 грамм яблок;

– 400 грамм тыквы;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– специи: корица, ванильный сахар по вкусу. Приготовление: Сливочное масло растопите в кастрюле и оставьте остывать.

В миске взбейте миксером яйца с добавлением сахара.

Затем в яичную смесь добавьте часть муки, растопленное масло, йогурт, 2 чайные ложки разрыхлителя и 2 чайные ложки ванильного сахара. Ингредиенты кропотливо перемешать миксером.

Затем в массу порциями всыпьте оставшуюся муку, продолжайте перемешивать массу.

Тыкву разрежьте пополам, очистите от семян и волокнистых частей, тщательно вымойте и очистите от кожуры.

Очищенную тыкву натрите на крупной терке.

Добавить в тесто тыкву и тщательно перемешайте ложкой.

Противень застелите бумагой для выпечки и выложите в него тыквенный пирог.

Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками толщиной около 5 миллиметров.

Поверх теста разложите ломтики яблок и немного посыпьте корицей.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут (до сухой зубочистки).

Спеченный пирог следует вынуть из духовки и оставить, чтобы остыл.. Для вкусного осеннего обеда приготовьте душистый борщ з карасями.