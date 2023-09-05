ГлавнаяРецептыОсенью оранжевый вкус: что приготовить из тыквы – нетипичная подборка блюд Осенью оранжевый вкус: что приготовить из тыквы – нетипичная подборка блюд На чтение: 4 минуты С началом осени кухня получает особый подарок природы – тыква. Этот продукт является изящным ингредиентом для множества вкусных блюд и подчеркивает лучшие вкусы этого сезона. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Осень дарит возможность отправиться в увлекательное кулинарное путешествие и познакомимся с чудесным миром тыквы и его вариантами в приготовлении. Познакомьтесь с тремя креативными рецептами, которые позволят вам извлечь максимум вкуса из этого осеннего клада. Не упустите Интересные факты о сосисках и оригинальные блюда с ними, которые стоит попробовать Салат из тыквы Время: 40 минут Порций: 4 Особый салат / Фото fajnegotowanie Ингредиенты: – 400 грамм тыквы; – 75 миллилитр оливкового масла; – 2 столовые ложки меда; – 15 грамм чабреца; – 5 свежих инжиров; – 2 столовые ложки лимонного сока; – 30 миллилитров яблочного уксуса; – 250 грамм рукколы; – 100 грамм феты; – 85 грамм гранаты; – специи: соль, перец, прованские травы. Приготовление: Тыкву помойте и нарежьте ломтиками. На противне смешайте тыкву, 2 столовые ложки оливкового масла, мед, тимьян и щедрую щепотку соли. Переложите в духовку и запекайте 20 минут. Выньте из духовки, добавьте инжир и перемешайте. Поставьте в духовку и запекайте еще 10 – 15 минут, пока инжир не закарамелизуется. В миске смешайте оставшееся оливковое масло, лимонный сок, яблочный уксус, прованские травы, щепотку соли и перца. Бросьте рукколу в большую миску и посыпьте запеченной тыквой и инжиром. Сверху покрошите фету и посыпьте зернами граната. Подавайте с заправкой. Рецепт курицы с тыквой Время: 45 минут Порций: 4 Просто наслаждение / Фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 400 грамм куриных комков без кожи; – 450 грамм тыквы; – 10 больших шампиньонов; – 1 лук; – 30 грамм муки; – 4 столовые ложки оливкового масла; – пол стакана сливки 30%; – 500 грамм куриного бульона; – специи: соль, перец, свежая петрушка по вкусу. Приготовление: Куриную грудку очистите, помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Приправьте мясо по вкусу солью и перцем. Затем обваляйте мясо в пшеничной муке. Нарежьте кубиками тыкву. Шампиньоны нарежьте пластинками. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте одну столовую ложку растительного масла в кастрюле и обжарьте курицу с каждой стороны примерно по 2 минуты до слегка золотистого цвета. По истечении этого времени извлеките курицу на тарелку. Затем налейте в кастрюлю еще одну столовую ложку растительного масла, добавьте грибы и лук и обжаривайте на сильном огне примерно 2 минуты. Затем убрать продукты в отдельную тарелку. Добавьте в сковороду еще одну столовую ложку растительного масла, всыпьте туда куски тыквы и добавьте щепотку соли. Жарьте тыкву примерно 3 минуты. По истечении этого времени добавьте в кастрюлю обжаренное куриное филе. Горячий бульон влейте в кастрюлю с тыквой и доведите до кипения. Варите тыкву на среднем огне примерно 3 минуты. Добавьте в кастрюлю с тыквой сливки и перемешайте. Затем добавьте грибы с луком и готовьте без крышки около минуты. Готовую курицу с тыквой и грибами подавайте с любимыми гарнирами (например, картофелем или рисом). Рецепт пирога с тыквой и яблоками Время: 1 час 20 минут Порций: 4 Особый десерт / Фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 300 грамм муки; – 150 грамм сахара; – 180 миллилитров натурального йогурта; – 4 яйца; – 150 грамм сливочного масла; – 300 грамм яблок; – 400 грамм тыквы; – 2 чайные ложки разрыхлителя; – специи: корица, ванильный сахар по вкусу. Приготовление: Сливочное масло растопите в кастрюле и оставьте остывать. В миске взбейте миксером яйца с добавлением сахара. Затем в яичную смесь добавьте часть муки, растопленное масло, йогурт, 2 чайные ложки разрыхлителя и 2 чайные ложки ванильного сахара. Ингредиенты кропотливо перемешать миксером. Затем в массу порциями всыпьте оставшуюся муку, продолжайте перемешивать массу. Тыкву разрежьте пополам, очистите от семян и волокнистых частей, тщательно вымойте и очистите от кожуры. Очищенную тыкву натрите на крупной терке. Добавить в тесто тыкву и тщательно перемешайте ложкой. Противень застелите бумагой для выпечки и выложите в него тыквенный пирог. Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками толщиной около 5 миллиметров. Поверх теста разложите ломтики яблок и немного посыпьте корицей. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут (до сухой зубочистки). Спеченный пирог следует вынуть из духовки и оставить, чтобы остыл.. Для вкусного осеннего обеда приготовьте душистый борщ з карасями. Поделитесь с друзьями