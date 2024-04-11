Как испечь классические пончики в домашних условиях: простой рецепт

Пончики — вкусный десерт. И его легко можно приготовить у себя дома.

Пончики являются популярным фастфудом. Их часто подают в кондитерских и кафе. И они хорошо сочетаются с кофе или чаем. Считается, что пончики начали готовить еще в Древнем Риме.

А в Нидерландах этот вид выпечки является обязательным атрибутом Нового года. И пончики вы можете приготовить у себя дома по очень простому рецепту.

Пончики

Ингредиенты:

муки — три стакана;

сливочное масло — 100 г;

молоко — один стакан;

сухие дрожжи -1 ст. л;

два яйца;

сахар — 6 ст. л.;

подсолнечное масло — 0,5 л;

соль — 0,5 ч. л;

сахарная пудра.

Дрожжи надо размешать в разогретом молоке. Всыпьте сахар и немного муки. Размешайте и поставьте на 30 минут в тепло.

Параллельно разогрейте сливочное масло и взбейте яйца. Добавьте масло, взбитые яйца, соль и остатки муки в тесто. Замесите тесто. Накройте его и поместите в теплое место на час, чтобы оно поднялось.

Если тесто увеличилось в размерах, значит, оно достигло необходимой консистенции. И можно готовить пончики.

Разделите его на шарики и раскатайте в лепешки. Если у вас есть специальная форма для пончиков, то используйте ее.

Если нет, то воспользуйтесь подручными средствами, например, стаканом и рюмкой, главное, чтобы у вас получались пончики с отверстиями внутри.

Готовые кольца готовьте в емкости с разогретым маслом. Жарьте не более четырех минут с каждой стороны. Как только они остынут, посыпьте сахарной пудрой.

Читайте также:

Черничный чизкейк с белой помадкой: рецепт удивительного десерта без выпечки

Торт без выпечки из печенья и фруктов: рецепт вкусного десерта

Лимонный тирамису: рецепт нежнейшего десерта с новым вкусом