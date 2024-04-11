Предлагаем вашему вниманию рецепт необычного сладкого блюда, которое выглядит как рахат-лукум, а на вкус — еще ярче и интереснее. Эти яркие морковные конфеты, приготовленные всего из трех основных ингредиентов, сведут вас с ума.

Чтобы сделать такую натуральную сладость в домашних условиях, вам понадобится три крупных морковки, сахар и кукурузный крахмал. Всего 20 минут на кухне — и десерт можно будет отправлять в холодильник для застывания.

Как приготовить яркие морковные конфеты своими руками

Маленький совет. Перед введением крахмала к остальным ингредиентам его следует развести в жидкости. Вы можете использовать для этой цели как чистую воду, так и морковный отвар. Во втором случае вкус готовых конфет получится еще насыщеннее, а аромат — более сильным.

Ингредиенты

Морковь500 г Сахар90 г Кукурузный крахмал3 ст. л.

Приготовление

Очищаем морковь от кожуры. Нарезаем ее на шайбочки. Выкладываем морковь в кастрюлю. Заливаем ее водой. Отвариваем морковь до мягкости.Сливаем воду из-под овоща. Пробиваем отварную морковь с помощью погружного блендера до получения однородного пюре.Выкладываем на антипригарную сковороду овощную массу. Всыпаем сахар. В небольшую емкость вливаем 100 мл воды. Разводим в ней 3 ст. л. кукурузного крахмала. Вливаем полученную смесь к моркови. Держим сковороду на среднем огне. Варим ее содержимое, постоянно помешивая всё кулинарной лопаткой. После загустения массы убираем сковороду с плиты.Смазываем дно и бока формы подсолнечным маслом. Выкладываем в нее морковную массу. Накрываем всё пленкой.Отправляем форму с будущим морковным десертом в холодильник на 3–4 часа для его стабилизации. Аппетитное лакомство готово!

Если перед отправкой десерта в форму вы не забудете смазать ее подсолнечном маслом, никаких трудностей не возникнет во время извлечения морковного блюда из нее. Советуем нарезать столь яркое лакомство на аккуратные порционные кубики. Затем посыпьте их кокосовой стружкой или сахарной пудрой. Тогда конфеты будут выглядеть еще аппетитнее. К тому же так они перестанут прилипать к рукам. При желании можете их украсить еще тыквенными семечками или орешками. Выйдет сказочно красиво!