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Любимый весенний салат: готовим с черемшой и яйцом

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Любимый весенний салат: готовим с черемшой и яйцом

Любимый весенний салат: готовим с черемшой и яйцом

Черемша занесена в Красную книгу Украины, поэтому собирать ее в лесах категорически запрещено. И стоит помнить, что обычно черемша, которая продается на стихийных рынках, собрана нелегально.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Поэтому если вы хотите лакомиться этой зеленью, советуем выращивать ее собственноручно. Семена черемши продаются в свободном доступе.

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Салат из черемши с яйцом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 100 граммов феты;
– 100 граммов черемши;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки майонеза 67%;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут после закипания. Затем охладите их, почистите и разделите на желтки и белки.
  2. В салатник выложите фету и желтки. Измельчите их вилкой. Белки порежьте мелкими кубиками и добавьте в салатник.
  3. Черемшу хорошо промойте, отрежьте хвостики. Нарежьте на свой вкус и положите в салатник к остальным ингредиентам.
  4. Добавьте сметану, майонез, соль и все хорошо перемешайте.

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