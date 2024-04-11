ГлавнаяРецептыЛюбимый весенний салат: готовим с черемшой и яйцом Любимый весенний салат: готовим с черемшой и яйцом На чтение: 1 минута Черемша занесена в Красную книгу Украины, поэтому собирать ее в лесах категорически запрещено. И стоит помнить, что обычно черемша, которая продается на стихийных рынках, собрана нелегально. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Поэтому если вы хотите лакомиться этой зеленью, советуем выращивать ее собственноручно. Семена черемши продаются в свободном доступе. Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Салат из черемши с яйцом Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 3 яйца; – 100 граммов феты; – 100 граммов черемши; – 2 столовые ложки сметаны; – 2 столовые ложки майонеза 67%; – соль по вкусу. Приготовление: Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут после закипания. Затем охладите их, почистите и разделите на желтки и белки. В салатник выложите фету и желтки. Измельчите их вилкой. Белки порежьте мелкими кубиками и добавьте в салатник. Черемшу хорошо промойте, отрежьте хвостики. Нарежьте на свой вкус и положите в салатник к остальным ингредиентам. Добавьте сметану, майонез, соль и все хорошо перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить ароматные палянички с черемшой. Поделитесь с друзьями