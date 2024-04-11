Любимый весенний салат: готовим с черемшой и яйцом

Черемша занесена в Красную книгу Украины, поэтому собирать ее в лесах категорически запрещено. И стоит помнить, что обычно черемша, которая продается на стихийных рынках, собрана нелегально.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Поэтому если вы хотите лакомиться этой зеленью, советуем выращивать ее собственноручно. Семена черемши продаются в свободном доступе.

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Салат из черемши с яйцом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 100 граммов феты;

– 100 граммов черемши;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки майонеза 67%;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут после закипания. Затем охладите их, почистите и разделите на желтки и белки. В салатник выложите фету и желтки. Измельчите их вилкой. Белки порежьте мелкими кубиками и добавьте в салатник. Черемшу хорошо промойте, отрежьте хвостики. Нарежьте на свой вкус и положите в салатник к остальным ингредиентам. Добавьте сметану, майонез, соль и все хорошо перемешайте.

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