Как использовать яблочную кожуру: 5 необычных вариантов

Снимая кожуру с яблок, многие люди сразу выбрасывают ее.

А разве стоит забывать о том, что яблочная кожура – это настоящий кладезь полезных витаминов и минералов.

Поэтому стоит вспомнить несколько интересных вариантов применения яблочной кожуры, которые способны удивить.

Приготовление чая

Одним из простых способов использования яблочной кожуры является приготовление чая.

Сушеную кожуру яблока можно добавить в кипяток вместе с другими травами, такими как мята или имбирь, для придания напитку освежающего вкуса и аромата.

Создание сиропа

Из яблочной кожуры можно приготовить ароматный сироп, который идеально подойдет для добавления в коктейли, морсы или мороженое.

Для этого необходимо сварить кожуру в сахарном сиропе до получения желаемой консистенции и аромата.

Приготовление сушек

Сушеная яблочная кожура — отличный источник волокон и антиоксидантов. Ее можно смело использовать для приготовления домашних сушек, добавляя их в мюсли, выпечку или просто употребляя в качестве полезной закуски.

Ароматизация воды

Также можно добавить несколько ломтиков свежей яблочной кожуры в кувшин с водой и оставить на несколько часов или на ночь.

Это придаст воде нежный аромат и легкое яблочное послевкусие. Конечно, серьезного эффекта в этом случае ждать не стоит, но вкус воды точно немного изменится, и он удивит.

Приготовление пудинга

Натертую яблочную кожуру можно использовать для приготовления ароматного и полезного яблочного пудинга. Ее можно добавить к тесту для пудинга перед запеканием, чтобы добавить богатый яблочный вкус и текстуру.

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