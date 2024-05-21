Вкусный запеченный картофель с грибами. Простой и вкусный ужин

История запеченного картофеля начинается задолго до появления современных духовок и способов приготовления пищи.

Картофель, как сельскохозяйственная культура, имеет долгую историю культивирования и использования в кулинарии. Первые упоминания о картофеле относятся к Южной Америке, где он выращивался индейскими племенами еще до прибытия европейцев.

В XVI веке картофель был завезен в Европу, где его начали выращивать как овощную культуру.

Запечённый картофель — это один из способов приготовления этого овоща. Он может быть запечен с кожурой или без неё, с добавлением различных специй и приправ.

Запечённый картофель является простым и вкусным блюдом, которое можно приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.;

Грибы – 500 г;

Лук — 1 шт.;

Сметана – 200 г;

Вода – 50 г;

Соль — щепотка;

Черный перец — щепотка;

Сливочное масло – 70 г;

Чеснок – 2 зубчика;

Сыр – 60 г.

Приготовление запеченного картофеля:

Заворачиваем крупный картофель в фольгу и выпекаем в духовке при 200 градусах 50 минут. В это время нарезаем пластинами грибы, мелко режем лук.

В сковороде на растительном масле обжариваем грибы до испарения жидкости, а затем добавляем к грибам лук. Смешиваем с грибами сметану, вливаем воду, солим и перчим смесь.

В мягкое сливочное масло пропускаем через пресс чеснок, смешиваем. Натираем на крупной терке сыр.

Делим каждую картофелину в фольге на две части, слегка разминаем вилкой. Смазываем картофель сливочным маслом, покрываем начинкой из грибов.

Посыпаем начинку сыром и запекаем картошку еще 5 минут при 200 градусах.

В итоге мы имеем отменную сытную картошку с грибами. Этот рецепт подходит для сытного ужина.