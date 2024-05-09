Как использовать остатки с праздничного стола: рецепт пасхальной мешанины

Мешанина – традиционное блюдо, которое готовят на пасхальные праздники. В рецепте могут немного отличаться составляющие, но он настолько популярен, что передается из поколения в поколение.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

На западе Украины это блюдо также известно под названиями Кришенина, Пасхальный салат или Воскресное. Методы приготовления могут варьироваться: некоторые предпочитают готовить его холодным, другие – подают теплым.

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Мешанина

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 грамм кисломолочного творога;

– 3 яйца;

– 100 грамм колбасы;

– 100 грамм балыка;

– 100 грамм копченой грудинки;

– 1 хрен.

Приготовление:

В глубокую тарелку выложите творог и легко его разомните вилкой. Колбасу нарежьте на толстые круглые куски, а копченое мясо и ветчину – на широкие полоски. Вареные яйца почистите от скорлупы и нарежьте сначала на четвертинки, затем каждую четвертинку – пополам. Хрен очистите от кожуры и потрите на крупной терке. К размятому сыру добавьте нарезанную колбасу, ветчину и копченое мясо, затем введите яйца. Сверху все посыпьте тертым хреном. Это блюдо перемешайте прямо перед подачей.

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