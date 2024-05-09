ГлавнаяРецептыКак использовать остатки с праздничного стола: рецепт пасхальной мешанины Как использовать остатки с праздничного стола: рецепт пасхальной мешанины На чтение: 1 минута Мешанина – традиционное блюдо, которое готовят на пасхальные праздники. В рецепте могут немного отличаться составляющие, но он настолько популярен, что передается из поколения в поколение. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ На западе Украины это блюдо также известно под названиями Кришенина, Пасхальный салат или Воскресное. Методы приготовления могут варьироваться: некоторые предпочитают готовить его холодным, другие – подают теплым. Интересно Бедный студент: готовим вкусный и бюджетный пирог из 90-х Мешанина Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 400 грамм кисломолочного творога; – 3 яйца; – 100 грамм колбасы; – 100 грамм балыка; – 100 грамм копченой грудинки; – 1 хрен. Приготовление: В глубокую тарелку выложите творог и легко его разомните вилкой. Колбасу нарежьте на толстые круглые куски, а копченое мясо и ветчину – на широкие полоски. Вареные яйца почистите от скорлупы и нарежьте сначала на четвертинки, затем каждую четвертинку – пополам. Хрен очистите от кожуры и потрите на крупной терке. К размятому сыру добавьте нарезанную колбасу, ветчину и копченое мясо, затем введите яйца. Сверху все посыпьте тертым хреном. Это блюдо перемешайте прямо перед подачей. Подойдет всем: как использовать засохшую пасху. Поделитесь с друзьями