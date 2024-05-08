Тонкие блины без молока: рецепт привычного блюда в новом стиле

Блины на завтрак или ужин можно приготовить и без молока. И это очень удобно, когда молока под рукой нет.

Тонкие блины можно приготовить и без добавления молока. Они получаются нежными и вкусными, с большим количеством дырочек. Готовятся они из продуктов, которые всегда есть дома. И это очень удобно, когда блинчиков хочется, а молока под рукой нет. Рецептом поделились на сайте Fayni Recepty.

Блины без молока

Ингредиенты:

1 стакан пшеничной муки;

1 стакан воды;

1 ст. л. растительного масла;

1 яйцо;

1 ст. л. сахара;

соль и ванилин.

Растираем яйцо с сахаром, маслом, ванилином и солью. Вливаем половину стакана теплой воды и постепенно добавляем муку, взбивая венчиком до консистенции густой сметаны.

Вливаем оставшуюся воду и тщательно перемешиваем. Оставляем тесто для блинов без молока на 20-30 минут.

Сковороду хорошо разогреем и смазываем небольшим количеством масла. Хорошо, если у вас есть специальная сковорода для блинчиков. На ней готовить очень удобно.

Аккуратно наливаем тесто черпаком на сковородку и обжариваем блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Подаем тонкие блины без молока теплыми со сметаной, вареньем, медом.

Блины без молока — отличный вариант для тех, кто постится, не переносит лактозу или просто хочет попробовать новый вкус привычного блюда. Если хотите подавать такие блинчики с несладкими начинками — просто уменьшите количество сахара и уберите ванилин.

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