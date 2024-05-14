Как мариновать стейки: рецепт, который считают идеальным

Сочные стейки – одна из главных кулинарных прелестей весны. Чтобы получить от этого блюда максимальное наслаждение, нужно позаботиться о правильном маринаде.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Этот маринад считают идеальным выбором для стейка. Он позволяет не только сделать мясо мягким и сочным, но и изрядно совершенствует его вкус.

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Как долго надо мариновать стейк

Здесь абсолютно все зависит от размера кусков мяса, которые вы используете. Как минимум рекомендуют 3 – 4 часа для меньших кусков и 8 часов для более толстых. Лучшее решение – оставить стейки в маринаде на ночь. Обязательно убедитесь, что маринад полностью покрывает мясо.

Рецепт маринада для стейков

Время: 15 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– 1/2 стакана оливкового масла;

– 1/3 стакана соевого соуса;

– 1/3 стакана свежего лимонного сока;

– 1/4 стакана вустерширского соуса;

– 3 столовые ложки сушеного базилика;

– 1/2 столовой ложки чесночного порошка;

– 1 чайная ложка молотого белого перца;

– чайная ложка сушеного чеснока и 1/4 чайной ложки острого перца – по желанию.

Приготовление:

Соедините все ингредиенты в одной миске и взбейте в блендере или миксере до однородности. Положите мясо в контейнер, покройте маринадом, закройте емкость и поместите в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

Вот это так фокус: как на самом деле нужно хранить специи.