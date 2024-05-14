ГлавнаяРецептыКак мариновать стейки: рецепт, который считают идеальным Как мариновать стейки: рецепт, который считают идеальным На чтение: 1 минута Сочные стейки – одна из главных кулинарных прелестей весны. Чтобы получить от этого блюда максимальное наслаждение, нужно позаботиться о правильном маринаде. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Этот маринад считают идеальным выбором для стейка. Он позволяет не только сделать мясо мягким и сочным, но и изрядно совершенствует его вкус. Читайте также Такого нежного вы еще не ели: рецепт лучшего маринада для шашлыка с секретным ингредиентом Как долго надо мариновать стейк Здесь абсолютно все зависит от размера кусков мяса, которые вы используете. Как минимум рекомендуют 3 – 4 часа для меньших кусков и 8 часов для более толстых. Лучшее решение – оставить стейки в маринаде на ночь. Обязательно убедитесь, что маринад полностью покрывает мясо. Рецепт маринада для стейков Время: 15 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 1/2 стакана оливкового масла; – 1/3 стакана соевого соуса; – 1/3 стакана свежего лимонного сока; – 1/4 стакана вустерширского соуса; – 3 столовые ложки сушеного базилика; – 1/2 столовой ложки чесночного порошка; – 1 чайная ложка молотого белого перца; – чайная ложка сушеного чеснока и 1/4 чайной ложки острого перца – по желанию. Приготовление: Соедините все ингредиенты в одной миске и взбейте в блендере или миксере до однородности. Положите мясо в контейнер, покройте маринадом, закройте емкость и поместите в холодильник на ночь. Приятного аппетита! Вот это так фокус: как на самом деле нужно хранить специи. Поделитесь с друзьями