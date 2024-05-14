Классический десерт с оригинальным дополнением: рецепт «Наполеона» с малиной

Торт Наполеон – это классика. Но даже такой известный рецепт можно приготовить по-новому.

Торт Наполеон с малиной понравится даже тем, кто считает себя поклонником именно классического десерта. Это потрясающе вкусная версия классического торта с душистой малиной и сливочным кремом. Крем для этого варианта торта Наполеон можно также приготовить из жирного творога. Главное, чтобы крем был плотным и не растекался. Рецептом поделились на сайте Wowfood.

Торт Наполеон с малиной

Ингредиенты:

замороженное слоеное тесто – 750 г;

малина – 600 г;

коричневый сахар – 300 г;

пектин – 10 г;

свежая малина для украшения.

Для сливочного крема:

маскарпоне – 800 г;

сгущенное молоко – 420 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.

Замороженное слоеное тесто достаньте из морозилки заранее и дайте ему оттаять. Острым ножом разрежьте на половинки или четвертинки. Переложите на противень, выстланный бумагой для выпечки.

Противень с тестом поставьте в холодную духовку. Затем включите ее и нагрейте до 190°C. Выпекайте тесто, пока оно не поднимется и не станет золотистым. На это уйдет около 20 минут.

Дайте коржам остыть и осторожно разберите на как можно большее количество слоев. Подсушите в духовке или разложите по отдельности на бумаге для выпечки и оставьте на 2 часа.

Пока подсыхают коржи, готовьте малиновую начинку. Ягоды вымойте и положите в кастрюлю. Засыпьте 250 г сахара и поставьте на средний огонь. Варите, помешивая, 20 минут. Протрите через мелкое сито в чистую посуду.

Получившееся малиновое пюре поставьте на огонь. Варите, помешивая, на слабом огне 10 минут. Пектин соедините с оставшимся сахаром и посыпьте этой смесью поверхность малиновой массы. Перемешайте венчиком и варите на слабом огне до загустения около 3 минут. Дайте полностью остыть.

И готовьте крем. Это очень просто. Смешайте маскарпоне миксером вместе со сгущенным молоком и ванильным сахаром. Взбейте до получения пышного крема однородной консистенции.

И собирайте торт. Первый слой промажьте сливочным кремом. Второй — малиновой начинкой. Так повторяйте и далее. И так повторяйте, пока коржи не кончатся. Немного сливочного крема и пару тонких коржей отложите для украшения верха торта.

Последний слой торта ничем не смазывайте. Положите на него доску и поместите сверху небольшой груз. Уберите в холодильник на пару часов. Затем смажьте верх торта Наполеон с малиной оставшимся сливочным кремом. Посыпьте раскрошенными коржами и уберите в холодильник на 12 часов. Перед подачей украсьте свежей малиной.

Читайте также:

Простой пирог с шоколадом и какао: самый простой рецепт вкуснейшего десерта

Торт «Рыжик» из детства: рецепт вкусного классического десерта

Тонкие блины без молока: рецепт привычного блюда в новом стиле