Как определить степень износа летней резины?

Следить за состоянием покрышек – часть базового ухода за автомобилем. Обращать внимание на износ нужно, прежде всего, с соображений безопасности. Так, от глубины протектора непосредственно зависит управляемость автомобилем: чем менее глубоким становится узор, тем хуже сцепление с дорогой, длиннее тормозной путь, также плохо отводится вода из-под колеса, что сопряжено с риском аквапланирования. Наряду с этим, особенности износа могут свидетельствовать об определенных проблемах: к примеру, стертые пятна на поверхности резины указывают на разбалансировку колес, что, впоследствии, приводит к вибрации во время езды и негативно отражается на функционировании подвески. Сегодня замена покрышек, которые отслужили свой срок, не станет ударом по личному или семейному бюджету. Так, можно приобрети авто шины в рассрочку, и не волноваться, будет ли достаточно «послушной» машина во время очередного выезда.

Какой срок службы летних покрышек?

Летняя резина характеризуется жесткостью материала изготовления и меньшей, сравнительно с зимними аналогами, глубиной протектора – 6 – 8 мм. Обычно срок эксплуатации таких покрышек в 5 – 10 лет, в зависимости от рекомендаций конкретного производителя. На эксплуатационный срок влияют особенности дорожного покрытия, манера вождения, степень нагрузки, соблюдение правил межсезонного хранения. Чем более аккуратно обращаться с шинами, тем дольше они сберегут свои изначальные характеристики.

Требования к летним автошинам – обеспечение хорошего сцепления с дорожным покрытием, отвод воды от точки контакта покрышки с дорогой. Этим объясняется не столь большая глубина рисунка. В ходе использования узор постепенно истирается – безопасно ездить летом можно, если остаточная глубина составляет до 1,6 мм. В случае с зимними изделиями, которые подвергаются воздействиям мороза, должны сохранять устойчивость на покрытой льдом и/или заснеженной дороге, этот показатель должен быть выше – 4 мм. Но не стоит, если летний комплект критически износился, пытаться ездить в жаркое время года на зимних покрышках, где глубина еще в норме. Это грозит ухудшенной управляемостью машиной, кроме того, эластичная резина на твердом асфальте ускоренно изнашивается. Поэтому лучше своевременно купить шины для автомобиля, соответствующие сезонному назначению, и не откладывать покупку до момента крайней степени износа.

Какими способами можно узнать, насколько износилась авторезина?

Выяснить степень изношенности можно следующими способами:

По индикатору износа. Это может быть цветовая или цифровая маркировка, специальные знаки. Чаще всего на канавки протектора наносят цветную линию в 1,6 мм. Если протектор полностью или почти полностью стерся до уровня этой линии, это значит, что необходимо найти подходящий вариант на замену и заказать резину на авто.

С помощью линейки или штангенциркуля – остаточная глубина протектора измеряется вручную.

Посредством специального измеряющего прибора – он предоставляет самый точный показатель.

Существуют также «кустарные» способы проверки, например, при помощи десятикопеечной монеты. Но доверять полученным подобными методами результатам не стоит, чтобы не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения.