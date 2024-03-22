ГлавнаяРецептыТо, что надо для вкусного поста: элементарный рецепт рулетиков с картошкой – лучше, чем пирожки То, что надо для вкусного поста: элементарный рецепт рулетиков с картошкой – лучше, чем пирожки На чтение: 1 минута Постные блюда могут быть очень вкусными. Одним из таких являются картофельные рулетики из лаваша. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Томатный соус придаст блюду сочности. Обязательно попробуйте его приготовить – вам понравится. Стоит попробовать Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов Лавашевые рулетики с картофелем Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 1 килограмм картофеля; – 1 луковица; – 40 миллилитров масла; – соль по вкусу; – 200 граммов консервированной кукурузы; – 4 тонких лаваша; – 500 миллилитров томатного соуса. Приготовление: Картофель почистьте, сварите до готовности и растолките в пюре. Лук порежьте кубиком и обжарьте на растительном масле до золотистости. К пюре добавьте жареный лук, консервированную кукурузу, соль и хорошо перемешайте. Разверните лист лаваша и нанесите равномерным слоем картофельную начинку. Полейте 2 – 3 столовыми ложками томатного соуса и заверните рулетом. Прямоугольную форму застелите пергаментом, выложите в нее рулетики и полейте оставшимся томатным соусом. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 17 – 18 минут. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный постный борщ с ушками. Поделитесь с друзьями