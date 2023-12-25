ГлавнаяРецептыБез него не обойдется рождественский стол: как испечь невероятный калач Без него не обойдется рождественский стол: как испечь невероятный калач На чтение: 2 минуты Калач – один из непременных атрибутов Рождества. Он символ благосостояния, мира и согласия, поэтому должен занимать одно из центральных мест на праздничном столе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Калач – один из видов обрядового хлеба, сопровождающий празднование Рождества на протяжении многих поколений. Для того чтобы он оказался на вашем столе, нужны простые ингредиенты, совсем немного усилий и простой рецепт, которым делится 24 Канал. Интересно Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали Рецепт рождественского калача Время: 4 часа Порций: 8 Ингредиенты: – 600 грамм муки; – 200 миллилитров молока; – 3 яйца; – 11 грамм сухих дрожжей; – 70 грамм масла; – 100 грамм сметаны; – 2 столовые ложки сахара; – щепотка соли; – мак, кунжут, цукаты – по желанию. Приготовление: Муку просеиваем в миску. В теплое молоко добавляем сахар и дрожжи, хорошо взбиваем. Добавляем 50 грамм муки, еще раз взбиваем и ставим на 30 минут в теплое место. Добавляем в опару 300 грамм муки, размешиваем и оставляем еще на 30 минут. После того как тесто подойдет, добавляем соль, масло и сметану. Замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем на 2 – 3 часа в теплом месте, каждые 30 минут вымешиваем. Духовку разогреваем до 200 градусов, противень застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. При желании добавляем в тесто цукаты или изюм, вымешиваем и делим тесто на 2 части. Из каждого шарика делаем колбаски и заплетаем калачи. Посыпаем калачи маком или кунжутом. Запекаем калачи 40 минут. Перед подачей даем остыть. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями