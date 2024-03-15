Как отличить натуральные сосиски от подделки: 5 советов, которые стоит взять на заметку

Сосиски – один из наших самых любимых ингредиентов. Их быстро готовить, они отлично подходят для барбекю на природе или быстрого завтрака.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Секрет сосисок – в их составе и способе приготовления. Если они изготовлены из натуральных ингредиентов и имеют высокое качество мяса, они могут быть настоящей вкуснятиной. Выбирая сосиски, стоит обратить внимание на состав, избегать продуктов с большим количеством искусственных добавок и консервантов.

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Какой запах должен быть у натуральных сосисок

Натуральные сосиски имеют характерный аромат. Это приятный, свежий запах мяса, дополненный специями и приправами. В натуральных сосисках можно почувствовать аромат свежей зелени, чеснока, лука и других натуральных ингредиентов, которые входят в их состав.

Для определения качества сосисок по запаху, обратите внимание на то, есть ли в аромате явно выраженные химические или искусственные нотки. Если запах слишком интенсивный или непривычный для натуральных ингредиентов, это может свидетельствовать об использовании ароматизаторов или консервантов.

Такие вкусные сосиски / Фото unsplash

Каким должен быть состав

ДСТУ – государственный стандарт в Украине, который гарантирует, что продукция изготовлена по четко регламентированным правилам и нормам. Согласно украинскому законодательству, а именно ДСТУ 4436:2005, сосиски считаются высококачественными, если изготавливаются исключительно из 100% мяса (свинины или говядины) и других натуральных ингредиентов, таких как сало, субпродукты, сыр, сливки, молоко, куриные яйца, и растительное масло. Использование других добавок запрещено.

Разрешено, чтобы в составе было до 10% белкового стабилизатора из коллагенового сырья и свиной кожи, до 10% говядины, свинины, баранины, до 10% механически обработанного мяса птицы, до 10% соя и молочные продукты в увлажненном виде, до 3% крупы, до 4% крахмала и пшеничной муки. Однако значительная доля основного сырья должна составлять не менее 70%.

Обратите внимание на разрез

На срезе продукт хорошего качества должен быть однородного серовато-розового цвета. У сардельки срез розовый или светло-розовый, а сама масса может быть пористой, у шпикачек есть кусочки белого или розового шпика. Если вы наблюдаете пустоты или странную консистенцию, значит, что в продукте много воды.

Какой должен быть готовый вид

Сосиски изготовлены согласно всем нормам не должны распухать и разваливаться. Если сосиска вздулась или сморщилась в микроволновой печи — в таком продукте много воды или других добавок. Если же вода при варке сосисок или сарделек окрасилась – в них много красителя, такие лучше не есть.

Как насчет вкуса

Вкус у натуральных сосисок должен напоминать качественное мясо. Этот ансамбль может быть дополнен чесноком, луком, черным перцем и других натуральных ингредиентов. Настоящие сосиски должны иметь свежий, естественный вкус, который не перекрывается химическими или искусственными добавками.

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