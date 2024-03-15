Описание приготовления:

Побалуйте своих родных ароматным и вкусным пирогом с бананами на десерт. Они обязательно попросят добавки, ведь такую выпечку не купишь в магазине. Пирог можно взять с собой на работу, в поездку или в школу. Он вкусен как в горячем, так и в холодном виде с различными напитками.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 2 Штуки

Мука пшеничная 90 Грамм

Кефир 60 Миллилитров

Сахар 4 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки

Банан 2 Штуки (мелкие)

Сок лимона 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

216 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Банановый пирог на сковороде»

Подготовьте указанные ингредиенты. Бананы выбирайте не слишком спелые, чтобы нарезка отлично держала свою форму.

Куриные яйца вбейте в глубокую емкость, влейте туда же кефир любой жирности. Всыпьте сахар и соль, тщательно взбейте 2-3 минуты. Можно добавить по вкусу ванильный сахар или молотую корицу.

Всыпьте разрыхлитель и пшеничную муку высшего сорта. Аккуратно вмешайте их в массу.

Сбрызните сковороду растительным маслом и перелейте в нее тесто. Очистите и нарежьте бананы. Выложите нарезку на тесто и сбрызните лимонным соком, чтобы она не потемнела.

Накройте емкость крышкой и поместите на плиту, включая минимальный нагрев. Томите пирог примерно 20-25 минут в зависимости от ширины вашей сковороды.

Выпечка готова, если ее поверхность отлично пропарена, а низ — подрумянен. Нагрев можно выключить и дать пирогу 5-10 минут остыть в сковороде без крышки — тогда он отлично извлечется из нее.

Выложите банановый пирог на тарелку из сковороды.

Нарежьте пирог с бананами на части и подайте к столу с горячим чаем, молоком, лимонадом. Приятного вам аппетита!