Описание приготовления:
Побалуйте своих родных ароматным и вкусным пирогом с бананами на десерт. Они обязательно попросят добавки, ведь такую выпечку не купишь в магазине. Пирог можно взять с собой на работу, в поездку или в школу. Он вкусен как в горячем, так и в холодном виде с различными напитками.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 2 Штуки
- Мука пшеничная 90 Грамм
- Кефир 60 Миллилитров
- Сахар 4 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Банан 2 Штуки (мелкие)
- Сок лимона 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
216 ккал
Калорийность
3 г
Белки
8 г
Жиры
30 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Банановый пирог на сковороде»
Подготовьте указанные ингредиенты. Бананы выбирайте не слишком спелые, чтобы нарезка отлично держала свою форму.
Куриные яйца вбейте в глубокую емкость, влейте туда же кефир любой жирности. Всыпьте сахар и соль, тщательно взбейте 2-3 минуты. Можно добавить по вкусу ванильный сахар или молотую корицу.
Всыпьте разрыхлитель и пшеничную муку высшего сорта. Аккуратно вмешайте их в массу.
Сбрызните сковороду растительным маслом и перелейте в нее тесто. Очистите и нарежьте бананы. Выложите нарезку на тесто и сбрызните лимонным соком, чтобы она не потемнела.
Накройте емкость крышкой и поместите на плиту, включая минимальный нагрев. Томите пирог примерно 20-25 минут в зависимости от ширины вашей сковороды.
Выпечка готова, если ее поверхность отлично пропарена, а низ — подрумянен. Нагрев можно выключить и дать пирогу 5-10 минут остыть в сковороде без крышки — тогда он отлично извлечется из нее.
Выложите банановый пирог на тарелку из сковороды.
Нарежьте пирог с бананами на части и подайте к столу с горячим чаем, молоком, лимонадом. Приятного вам аппетита!