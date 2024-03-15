Портал про города-курорты | Perekop

Банановый пирог на сковороде

На чтение: 2 минуты
Банановый пирог на сковороде

Описание приготовления:

Побалуйте своих родных ароматным и вкусным пирогом с бананами на десерт. Они обязательно попросят добавки, ведь такую выпечку не купишь в магазине. Пирог можно взять с собой на работу, в поездку или в школу. Он вкусен как в горячем, так и в холодном виде с различными напитками.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 2 Штуки
  • Мука пшеничная 90 Грамм
  • Кефир 60 Миллилитров
  • Сахар 4 Ст. ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Банан 2 Штуки (мелкие)
  • Сок лимона 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

216 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Банановый пирог на сковороде»

Банановый пирог на сковороде

Подготовьте указанные ингредиенты. Бананы выбирайте не слишком спелые, чтобы нарезка отлично держала свою форму.

Банановый пирог на сковороде

Куриные яйца вбейте в глубокую емкость, влейте туда же кефир любой жирности. Всыпьте сахар и соль, тщательно взбейте 2-3 минуты. Можно добавить по вкусу ванильный сахар или молотую корицу.

Банановый пирог на сковороде

Всыпьте разрыхлитель и пшеничную муку высшего сорта. Аккуратно вмешайте их в массу.

Банановый пирог на сковороде

Сбрызните сковороду растительным маслом и перелейте в нее тесто. Очистите и нарежьте бананы. Выложите нарезку на тесто и сбрызните лимонным соком, чтобы она не потемнела.

Банановый пирог на сковороде

Накройте емкость крышкой и поместите на плиту, включая минимальный нагрев. Томите пирог примерно 20-25 минут в зависимости от ширины вашей сковороды.

Банановый пирог на сковороде

Выпечка готова, если ее поверхность отлично пропарена, а низ — подрумянен. Нагрев можно выключить и дать пирогу 5-10 минут остыть в сковороде без крышки — тогда он отлично извлечется из нее.

Банановый пирог на сковороде

Выложите банановый пирог на тарелку из сковороды.

Банановый пирог на сковороде

Нарежьте пирог с бананами на части и подайте к столу с горячим чаем, молоком, лимонадом. Приятного вам аппетита!

Что будем искать? Например,Человек