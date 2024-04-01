Простое блюдо из доступных ингредиентов. Курица по-французски: идеально для семейного ужина

Во французской кухне огромное количество блюд приготовлены на основе сыра и курицы. Такое сочетание продуктов дарит невероятный вкус и эмоции. А можно приготовить изысканное блюдо с минимумом ингредиентов и в домашних условиях. Процесс приготовления довольно прост, и притом не займет много времени.
Порадуйте свою семью этим вкусным ужином!
Ингредиенты для курицы по-французски:
- куриное филе — 1,2 кг;
- яйца — 5 шт.;
- сметана — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- твердый сыр моцарелла — 250 г;
- растительное масло;
- соль;
- сушеный чеснок, сладкая парика;
- приправа для курицы по вкусу.
Приготовление курицы по-французски:
Нарезаем куриное филе кубиками и отправляем в миску. Сюда же всыпаем соль по вкусу. Добавляем к мясу птицы сушеный чеснок, специи для курицы, сладкую паприку. Перемешиваем, чтобы курица пропиталась приправами.
В миски, в которых будем готовить, наливаем немного растительного масла. Отправляем в них приправленную курицу.
В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем сметану. Ингредиенты перемешиваем.
Получается однородная смесь. Также добавляем соль по вкусу, и еще раз перемешиваем. Этой смесью заливаем курицу в подготовленных формах для запекания.
Переходим к нарезке овощей. Лук режем полукольцами или кольцами. Выкладываем его сверху курицы в формы. Теперь режем кружками помидоры. Их выкладываем сверху.
Это сделает блюдо не просто вкусным, но и красивым.
Выпекаем курицу по-французски в духовке в течение 35 минут при температуре 180 градусов.
В это время натираем сыр на терке. За 5 минут до готовности осыпаем блюдо сверху сыром.
Сыр расплавится и образует небольшую корочку.
Все, теперь вы можете наслаждаться вкуснейшим ужином вместе с семьей. Будут довольны и дети, и взрослые.
Приятного аппетита!