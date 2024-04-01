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Простое блюдо из доступных ингредиентов. Курица по-французски: идеально для семейного ужина

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Простое блюдо из доступных ингредиентов. Курица по-французски: идеально для семейного ужина

Во французской кухне огромное количество блюд приготовлены на основе сыра и курицы. Такое сочетание продуктов дарит невероятный вкус и эмоции. А можно приготовить изысканное блюдо с минимумом ингредиентов и в домашних условиях. Процесс приготовления довольно прост, и притом не займет много времени.

Порадуйте свою семью этим вкусным ужином!

Ингредиенты для курицы по-французски:

  • куриное филе — 1,2 кг;
  • яйца — 5 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • твердый сыр моцарелла — 250 г;
  • растительное масло;
  • соль;
  • сушеный чеснок, сладкая парика;
  • приправа для курицы по вкусу.

Приготовление курицы по-французски:

Нарезаем куриное филе кубиками и отправляем в миску. Сюда же всыпаем соль по вкусу. Добавляем к мясу птицы сушеный чеснок, специи для курицы, сладкую паприку. Перемешиваем, чтобы курица пропиталась приправами.

В миски, в которых будем готовить, наливаем немного растительного масла. Отправляем в них приправленную курицу.

Простое блюдо из доступных ингредиентов. Курица по-французски: идеально для семейного ужина

В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем сметану. Ингредиенты перемешиваем.

Получается однородная смесь. Также добавляем соль по вкусу, и еще раз перемешиваем. Этой смесью заливаем курицу в подготовленных формах для запекания.

Простое блюдо из доступных ингредиентов. Курица по-французски: идеально для семейного ужина

Переходим к нарезке овощей. Лук режем полукольцами или кольцами. Выкладываем его сверху курицы в формы. Теперь режем кружками помидоры. Их выкладываем сверху.

Это сделает блюдо не просто вкусным, но и красивым.

Простое блюдо из доступных ингредиентов. Курица по-французски: идеально для семейного ужина

Выпекаем курицу по-французски в духовке в течение 35 минут при температуре 180 градусов.

В это время натираем сыр на терке. За 5 минут до готовности осыпаем блюдо сверху сыром.

Сыр расплавится и образует небольшую корочку.

Простое блюдо из доступных ингредиентов. Курица по-французски: идеально для семейного ужина

Все, теперь вы можете наслаждаться вкуснейшим ужином вместе с семьей. Будут довольны и дети, и взрослые.

Приятного аппетита!

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