Как отварить вкусно креветки

Креветки получаются очень вкусные и ароматные, благодаря специям в которых они варятся.

Но чтобы ваши креветки получились вкусными, перед покупкой обратите внимание на их цвет, они должны быть красно-оранжевого цвета.

Если они довольно темные с примесями зеленоватого цвета, то брать такие морепродукты нельзя, так как они испорченные, рассказывает Архипова Юлия.

Никакие приправы не исправят их вкус, поэтому к выбору морепродуктов нужно отнестись серьезно.

Замороженные креветки нужно промыть в холодной воде, затем пересыпьте их в дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода и оттаял лед.

Перед варкой нужно посмотреть на ракообразных, если они огненно-оранжевые, значит перед замораживанием они проходили термическою обработку.

Поэтому варить их нужно не более 5 минут, иначе вы их переварите.

Креветки которые отдают в серые тона не проходили термической обработки, и варить их нужно дольше, но не более 10 минут.

Для приготовления вам надо взять:

Креветки – 300 г

Сок из лимона – 100 мл

Соль – 2 ч. л.

Лаврушка – 1 шт.

Перец — щепотка

Укроп свежий

Возьмите среднюю по величине кастрюлю, влейте около 2 литров воды, добавьте соль и доведите до кипения.

Как только она закипит, добавьте все ингредиенты, кроме укропа и выложите креветки.

Пока они будут вариться измельчите укроп, его нужно класть за пару минут до конца приготовления.

Не стоит переваривать креветки, так как из-за этого они становятся безвкусными и жесткими.

Готовые креветки вылейте в дуршлаг, дайте стечь воде и переложите в тарелку.

Сверху украсть веточками свежей зелени и дольками нарезанного лимона, чтобы придать креветками более аппетитный вид.

По желанию к креветкам можно подать любой пикантный соус, чтобы сделать их еще вкуснее и ароматнее, подают столь вкусное блюдо в охлажденном виде.

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Проверено редакцией