Как отварить вкусно креветки

Креветки получаются очень вкусные и ароматные, благодаря специям в которых они варятся.
Но чтобы ваши креветки получились вкусными, перед покупкой обратите внимание на их цвет, они должны быть красно-оранжевого цвета.
Если они довольно темные с примесями зеленоватого цвета, то брать такие морепродукты нельзя, так как они испорченные, рассказывает Архипова Юлия.
Никакие приправы не исправят их вкус, поэтому к выбору морепродуктов нужно отнестись серьезно.
Замороженные креветки нужно промыть в холодной воде, затем пересыпьте их в дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода и оттаял лед.
Перед варкой нужно посмотреть на ракообразных, если они огненно-оранжевые, значит перед замораживанием они проходили термическою обработку.
Поэтому варить их нужно не более 5 минут, иначе вы их переварите.
Креветки которые отдают в серые тона не проходили термической обработки, и варить их нужно дольше, но не более 10 минут.
Для приготовления вам надо взять:
- Креветки – 300 г
- Сок из лимона – 100 мл
- Соль – 2 ч. л.
- Лаврушка – 1 шт.
- Перец — щепотка
- Укроп свежий
Возьмите среднюю по величине кастрюлю, влейте около 2 литров воды, добавьте соль и доведите до кипения.
Как только она закипит, добавьте все ингредиенты, кроме укропа и выложите креветки.
Пока они будут вариться измельчите укроп, его нужно класть за пару минут до конца приготовления.
Не стоит переваривать креветки, так как из-за этого они становятся безвкусными и жесткими.
Готовые креветки вылейте в дуршлаг, дайте стечь воде и переложите в тарелку.
Сверху украсть веточками свежей зелени и дольками нарезанного лимона, чтобы придать креветками более аппетитный вид.
По желанию к креветкам можно подать любой пикантный соус, чтобы сделать их еще вкуснее и ароматнее, подают столь вкусное блюдо в охлажденном виде.
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