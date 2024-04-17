Нежные, как мороженое. Трубочки с изумительной начинкой за 15 минут

Трубочки с кремом — это десерт, который состоит из хрустящей трубочки и начинки из крема. Считается, что это лакомство возникло в СССР во времена дефицита. Тогда кондитеры придумали простой и вкусный десерт из доступных ингредиентов.

Первые трубочки с кремом были приготовлены из вафель, которые выпекались в специальных формах. Крем для трубочек готовился из сливочного масла, сгущенного молока и ванилина.

Этот десерт быстро стал популярным и любимым лакомством советских людей. Сегодня трубочки с кремом остаются актуальны, хотя часто рецепт меняется. Создадим на своей кухне вариацию трубочек с творожным кремом.

Ингредиенты:

Мука — 280 г;

Разрыхлитель — ½ ч.л.;

Соль — щепотка;

Ванильный сахар — 8 г;

Сливочное масло — 100 г;

Сметана — 200 г;

Яичный желток — шт.

Ингредиенты для начинки:

Грецкие орехи — 150 г;

Яичный белок — шт.;

Сахар — 4 ст.л.;

Творог — 150 г;

Яичный желток — шт.

Приготовление трубочек с кремом:

Высыпаем в миску муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Добавляем холодное сливочное масло в муку и разминаем его руками до состояния сливочной крошки.

Добавляем в крошку сметану и яичный желток, замешиваем тесто и собираем в колобок. Оставляем тесто в целлофане на 15 минут в холодильнике.

Для начинки яичный белок взбиваем миксером с сахаром до глянцевой белой массы. Измельчаем грецкие орехи и добавляем к ним белковую массу, перемешиваем.

Делим тесто на 4 части, каждую раскатываем в пласт примерно 20 см в диаметре. Разрезаем пласт как пиццу на треугольники — по 8 штук на один пласт.

На широкую часть треугольников кладем ореховую начинку. Запечатываем начинку внутри теста и сворачиваем в рулет.

Выкладываем часть рулетиков на противень, застеленный пергаментом.

Для второй начинки просто смешиваем творог с яичным желтком. Аналогично делим лепешки на треугольники и кладем на более широкую часть треугольника, заворачиваем в рулетики.

Кладем творожные рулетики тоже на противень. Выпекаем 15-20 минут при 180 градусах.

Можно после выпекания завернуть рулетики в целлофановый пакет с сахарной пудрой. Так рулетики будут сахарными, почти белоснежными.