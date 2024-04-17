Нежные, как мороженое. Трубочки с изумительной начинкой за 15 минут

Трубочки с кремом — это десерт, который состоит из хрустящей трубочки и начинки из крема. Считается, что это лакомство возникло в СССР во времена дефицита. Тогда кондитеры придумали простой и вкусный десерт из доступных ингредиентов.
Первые трубочки с кремом были приготовлены из вафель, которые выпекались в специальных формах. Крем для трубочек готовился из сливочного масла, сгущенного молока и ванилина.
Этот десерт быстро стал популярным и любимым лакомством советских людей. Сегодня трубочки с кремом остаются актуальны, хотя часто рецепт меняется. Создадим на своей кухне вариацию трубочек с творожным кремом.
Ингредиенты:
- Мука — 280 г;
- Разрыхлитель — ½ ч.л.;
- Соль — щепотка;
- Ванильный сахар — 8 г;
- Сливочное масло — 100 г;
- Сметана — 200 г;
- Яичный желток — шт.
Ингредиенты для начинки:
- Грецкие орехи — 150 г;
- Яичный белок — шт.;
- Сахар — 4 ст.л.;
- Творог — 150 г;
- Яичный желток — шт.
Приготовление трубочек с кремом:
Высыпаем в миску муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Добавляем холодное сливочное масло в муку и разминаем его руками до состояния сливочной крошки.
Добавляем в крошку сметану и яичный желток, замешиваем тесто и собираем в колобок. Оставляем тесто в целлофане на 15 минут в холодильнике.
Для начинки яичный белок взбиваем миксером с сахаром до глянцевой белой массы. Измельчаем грецкие орехи и добавляем к ним белковую массу, перемешиваем.
Делим тесто на 4 части, каждую раскатываем в пласт примерно 20 см в диаметре. Разрезаем пласт как пиццу на треугольники — по 8 штук на один пласт.
На широкую часть треугольников кладем ореховую начинку. Запечатываем начинку внутри теста и сворачиваем в рулет.
Выкладываем часть рулетиков на противень, застеленный пергаментом.
Для второй начинки просто смешиваем творог с яичным желтком. Аналогично делим лепешки на треугольники и кладем на более широкую часть треугольника, заворачиваем в рулетики.
Кладем творожные рулетики тоже на противень. Выпекаем 15-20 минут при 180 градусах.
Можно после выпекания завернуть рулетики в целлофановый пакет с сахарной пудрой. Так рулетики будут сахарными, почти белоснежными.