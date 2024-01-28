Ленивые хачапури с творогом на кефире. Завтрак за 15 минут: вкусно и просто

Хачапури — это одно из самых популярных блюд грузинской кухни. В каждом ресторане и кафе грузинской кухни обязательно готовят хачапури. Лепешку с соленым сыром ООН внесли в список культурного наследия страны. Это говорит о том, что хачапури производит большое влияние на мировую кулинарию в целом.
Попробовать настоящий хачапури можно только в Грузии. У каждой грузинской семьи есть свои способы приготовления этого культового блюда. Поэтому стоит посетить Тбилиси или Батуми ради хачапури и не только.
Расскажем, как в домашних условиях можно приготовить ленивый хачапури.
Ингредиенты для ленивого хачапури:
- Творог — 300 г;
- Кефир — 500 мл;
- Яйца — 2 шт.;
- Мука — 250 г;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сода — 1 ч. л.
Приготовление ленивые хачапури:
В теплый кефир разбиваем яйца, высыпаем соль и соду, тщательно перемешиваем. Выкладываем в кефир творог, продолжаем смешивать компоненты.
Высыпаем в кефир с творогом муку, замешиваем тесто. Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем по паре ложек теста.
Обжариваем лепешку с обеих сторон до золотистого цвета на среднем огне.
К тесту можно нашинковать зелени — зеленого лука и петрушки.
Так ленивые хачапури получатся с более насыщенным вкусом.