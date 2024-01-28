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Ленивые хачапури с творогом на кефире. Завтрак за 15 минут: вкусно и просто

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Ленивые хачапури с творогом на кефире. Завтрак за 15 минут: вкусно и просто

Хачапури — это одно из самых популярных блюд грузинской кухни. В каждом ресторане и кафе грузинской кухни обязательно готовят хачапури. Лепешку с соленым сыром ООН внесли в список культурного наследия страны. Это говорит о том, что хачапури производит большое влияние на мировую кулинарию в целом.

Попробовать настоящий хачапури можно только в Грузии. У каждой грузинской семьи есть свои способы приготовления этого культового блюда. Поэтому стоит посетить Тбилиси или Батуми ради хачапури и не только.

Расскажем, как в домашних условиях можно приготовить ленивый хачапури.

Ингредиенты для ленивого хачапури:

  • Творог — 300 г;
  • Кефир — 500 мл;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Мука — 250 г;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Сода — 1 ч. л.

Приготовление ленивые хачапури:

В теплый кефир разбиваем яйца, высыпаем соль и соду, тщательно перемешиваем. Выкладываем в кефир творог, продолжаем смешивать компоненты.

Высыпаем в кефир с творогом муку, замешиваем тесто. Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем по паре ложек теста.

Ленивые хачапури с творогом на кефире. Завтрак за 15 минут: вкусно и просто

Обжариваем лепешку с обеих сторон до золотистого цвета на среднем огне.

Ленивые хачапури с творогом на кефире. Завтрак за 15 минут: вкусно и просто

К тесту можно нашинковать зелени — зеленого лука и петрушки.

Ленивые хачапури с творогом на кефире. Завтрак за 15 минут: вкусно и просто

Так ленивые хачапури получатся с более насыщенным вкусом.

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