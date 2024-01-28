Ленивые хачапури с творогом на кефире. Завтрак за 15 минут: вкусно и просто

Хачапури — это одно из самых популярных блюд грузинской кухни. В каждом ресторане и кафе грузинской кухни обязательно готовят хачапури. Лепешку с соленым сыром ООН внесли в список культурного наследия страны. Это говорит о том, что хачапури производит большое влияние на мировую кулинарию в целом.

Попробовать настоящий хачапури можно только в Грузии. У каждой грузинской семьи есть свои способы приготовления этого культового блюда. Поэтому стоит посетить Тбилиси или Батуми ради хачапури и не только.

Расскажем, как в домашних условиях можно приготовить ленивый хачапури.

Ингредиенты для ленивого хачапури:

Творог — 300 г;

Кефир — 500 мл;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 250 г;

Соль — ½ ч.л.;

Сода — 1 ч. л.

Приготовление ленивые хачапури:

В теплый кефир разбиваем яйца, высыпаем соль и соду, тщательно перемешиваем. Выкладываем в кефир творог, продолжаем смешивать компоненты.

Высыпаем в кефир с творогом муку, замешиваем тесто. Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем по паре ложек теста.

Обжариваем лепешку с обеих сторон до золотистого цвета на среднем огне.

К тесту можно нашинковать зелени — зеленого лука и петрушки.

Так ленивые хачапури получатся с более насыщенным вкусом.